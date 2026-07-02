В РФ паника из-за неизвестного оружия: чем могла впервые ударить Украина по России

Российское Министерство обороны заявило о якобы перехвате "дальнобойной оперативно-тактической ракеты" во время последней воздушной атаки. На это обратило внимание агентство Bloomberg, предположив, что речь идет о возможном первом боевом применении украинской баллистической ракеты собственной разработки.

Баллистическая ракета. Фото иллюстративное

В своем ежедневном сведении за 1 июля Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны за сутки якобы сбили одну "дальнобойную оперативно-тактическую ракету", а также семь управляемых авиабомб и 602 беспилотника самолетного типа. В то же время российская сторона не уточнила, о каком именно типе ракеты идет речь, а также не предоставила никаких доказательств своих заявлений.

Украина официально не подтверждала применение собственной баллистической ракеты при последних ударах по территории России. Однако Bloomberg отмечает, что эта информация появилась вскоре после заявлений украинской оборонной компании Fire Point о завершающем этапе испытаний ракеты FP-9.

В июне главный конструктор компании Денис Штиллерман сообщил, что лётные испытания новой ракеты могут начаться уже этим летом или в начале осени после завершения работ над двигателем. По информации разработчиков, дальность FP-9 может достигать около 850 километров, что позволяет наносить удары по целям далеко в тылу России.

Bloomberg, если информация об использовании украинской баллистической ракеты подтвердится, это станет важным этапом развития отечественной оборонной промышленности. В отличие от крылатых ракет или беспилотников, баллистические ракеты двигаются на значительно более высокой скорости, что сокращает время реагирования систем ПВО и затрудняет их перехват.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские дроны подожгли один из самых больших НПЗ.

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