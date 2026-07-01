Чи використає Путін ядерну зброю: дипломат озвучив катастрофічний сценарій для Кремля

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Slava Kot
Попри регулярні погрози з боку Кремля, політик і посол України Роман Безсмертний вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи наважиться на застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України. За його словами, це може створити для очільника Кремля додаткові проблеми катастрофічного масштабу.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Роман Безсмертний в ефірі Radio NV розповів, чи використає Путін ядерну зброю, а також, чи піде на загальну мобілізацію в РФ.
Водночас дипломат звернув увагу на інший сценарій, який, на його думку, виглядає більш реалістичним. За його словами, Росія може вдатися до використання гібридних та інформаційних операцій проти країн НАТО, зокрема держав Балтії та Північної Європи. Безсмертний також не виключає провокацій із використанням території Білорусі як плацдарму для таких дій.
Окремо Безсмертний згадав і про Калінінградську область, де, за його словами, розміщені стратегічні системи зв’язку, що можуть відігравати роль у координації військових операцій, зокрема на морських напрямках.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії просять Путіна вдарити по Україні ядерною зброєю.
Також "Коментарі" писали, що рекордна кількість росіян хоче закінчення війни з Україною "вже завтра".