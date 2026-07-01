Чи використає Путін ядерну зброю: дипломат озвучив катастрофічний сценарій для Кремля

Попри регулярні погрози з боку Кремля, політик і посол України Роман Безсмертний вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи наважиться на застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України. За його словами, це може створити для очільника Кремля додаткові проблеми катастрофічного масштабу.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Роман Безсмертний в ефірі Radio NV розповів, чи використає Путін ядерну зброю, а також, чи піде на загальну мобілізацію в РФ.

"Те, що широко обговорюється, і це добре, що обговорюється — питання оголошення загальної мобілізації в Росії, або друга річ, яку теж проговорюють, — застосування Росією тактичної ядерної зброї — ці два кроки неможливі. Бо вони не вирішують проблеми Путіна, а створюють додаткові труднощі, навіть катастрофічного характеру", — вважає політик.

Водночас дипломат звернув увагу на інший сценарій, який, на його думку, виглядає більш реалістичним. За його словами, Росія може вдатися до використання гібридних та інформаційних операцій проти країн НАТО, зокрема держав Балтії та Північної Європи. Безсмертний також не виключає провокацій із використанням території Білорусі як плацдарму для таких дій.

"Використання гібридної і комбінованої операції проти якоїсь країни або частини країни, зайняття якогось острова — цей варіант можливий. Причому, якщо він буде робитися з максимальним інформаційним поширенням і якимось інформаційним вибуховим ефектом, безумовно, на це московський диктатор піде", — зауважив Безсмертний.

Окремо Безсмертний згадав і про Калінінградську область, де, за його словами, розміщені стратегічні системи зв’язку, що можуть відігравати роль у координації військових операцій, зокрема на морських напрямках.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії просять Путіна вдарити по Україні ядерною зброєю.

Також "Коментарі" писали, що рекордна кількість росіян хоче закінчення війни з Україною "вже завтра".