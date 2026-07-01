Использует ли Путин ядерное оружие: дипломат озвучил катастрофический сценарий для Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Несмотря на регулярные угрозы Кремля, политик и посол Украины Роман Бессмертный считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли решится на применение тактического ядерного оружия в войне против Украины. По его словам, это может создать для главы Кремля дополнительные проблемы катастрофического масштаба.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Роман Бессмертный в эфире Radio NV рассказал, использует ли Путин ядерное оружие, а также пойдет ли на всеобщую мобилизацию в РФ.
В то же время, дипломат обратил внимание на другой сценарий, который, по его мнению, выглядит более реалистичным. По его словам, Россия может прибегнуть к использованию гибридных и информационных операций против стран НАТО, в частности, государств Балтии и Северной Европы. Бессмертный также не исключает провокаций с использованием территории Беларуси как плацдарма для таких действий.
Отдельно Бессмертный упомянул и о Калининградской области, где, по его словам, размещены стратегические системы связи, которые могут играть роль в координации военных операций, в том числе на морских направлениях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России просят Путина ударить по Украине ядерным оружием.
Также "Комментарии" писали, что рекордное количество россиян хочет окончания войны с Украиной "уже завтра".