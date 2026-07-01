Использует ли Путин ядерное оружие: дипломат озвучил катастрофический сценарий для Кремля

Несмотря на регулярные угрозы Кремля, политик и посол Украины Роман Бессмертный считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли решится на применение тактического ядерного оружия в войне против Украины. По его словам, это может создать для главы Кремля дополнительные проблемы катастрофического масштаба.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роман Бессмертный в эфире Radio NV рассказал, использует ли Путин ядерное оружие, а также пойдет ли на всеобщую мобилизацию в РФ.

"То, что обсуждается широко, и это хорошо, что обсуждается — вопрос объявления общей мобилизации в России, или вторая вещь, которую тоже проговаривают, — применение Россией тактического ядерного оружия — эти два шага невозможны. Потому что они не решают проблемы Путина, а создают дополнительные трудности, даже катастрофического характера", — считает политик.

В то же время, дипломат обратил внимание на другой сценарий, который, по его мнению, выглядит более реалистичным. По его словам, Россия может прибегнуть к использованию гибридных и информационных операций против стран НАТО, в частности, государств Балтии и Северной Европы. Бессмертный также не исключает провокаций с использованием территории Беларуси как плацдарма для таких действий.

"Использование гибридной и комбинированной операции против какой-либо страны или части страны, занятие какого-то острова – этот вариант возможен. Причем, если он будет делаться с максимальным информационным распространением и каким-то информационным взрывным эффектом, безусловно, на это московский диктатор пойдет", – заметил Безсмертный.

Отдельно Бессмертный упомянул и о Калининградской области, где, по его словам, размещены стратегические системы связи, которые могут играть роль в координации военных операций, в том числе на морских направлениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России просят Путина ударить по Украине ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что рекордное количество россиян хочет окончания войны с Украиной "уже завтра".