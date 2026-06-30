Переважна більшість громадян Росії підтримала б закінчення війни проти України вже найближчим часом. Про це свідчить нове соціологічне дослідження Інституту конфліктології та аналізу Росії (ІКАР), яке фіксує помітну зміну суспільних настроїв усередині країни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними опитування, проведеного з 11 по 26 травня, 81% росіян заявили, що готові підтримати припинення війни з Україною "вже завтра". Соціологи наголошують, що це найвищий показник із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З 2023 року показник тримався на рівні 72–75%.

Паралельно зростанню запиту на завершення бойових дій зменшується кількість тих, хто виступає за продовження війни Росії проти України до "повної перемоги". Таких респондентів наразі 9%, тоді як у попередні роки їхня частка сягала 13%. Це найнижчий рівень від початку війни.

Опитування також показує, що 33% росіян вважають "спеціальну військову операцію" головною проблемою країни. Низькі зарплати назвали 24% респондентів, а високі ціни — 18% росіян, як головну проблему РФ.

"Війна з фонової події знову стала ключовим фактором повсякденного життя росіян", — зауважують в ІКАР.

Крім того, 58% опитаних вважають, що пріоритетом Путіна у 2026 році має стати завершення війни та покращення економічної ситуації в країні.

Окремо соціологи зафіксували різке несприйняття можливої нової хвилі мобілізації. 73% респондентів заявили, що не підтримають повторний призов, тоді як лише 11% виступають за нього.

На тлі соціологічних змін Володимир Путін останніми тижнями неодноразово заявляв про нібито готовність повернутися до переговорів щодо закінчення війни проти Украхни. Водночас російський диктатор наполягає на ультимативних умовах, які включають "реалії на землі" та стамбульські домовленості. Також Путін відкинув пропозиції щодо часткового припинення вогню та заявив, що головне завдання для Росії — це остаточне "звільнення" Донбасу і Новоросії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай терміново закликав Путіна почати мирні переговори для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що у США пояснили "переможні" заяви Путіна.