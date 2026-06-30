Китай терміново закликав Путіна почати переговори для закінчення війни в Україні

Китай закликав Москву та Київ відновити прямі переговори щодо завершення війни в Україні та якнайшвидше перейти до політичного врегулювання конфлікту. Про це заявив заступник постійного представника КНР в ООН Сунь Лей під час засідання Ради Безпеки.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Сунь Лей заявив, що затягування бойових дій лише посилює гуманітарні наслідки війни Росії проти України та закликав до повернення до мирних переговорів.

"Наполегливо закликаємо покласти край конфлікту якнайшвидше. Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб викорінити першопричини цього конфлікту за рахунок повного та беззастережного дотримання принципів Статуту ООН", — сказав Лей.

У Пекіні також заявили, що продовжують вважати свою позицію "об’єктивною та неупередженою", підтримують контакти з усіма сторонами та готові й надалі відігравати "конструктивну роль" у політичному врегулюванні війни.

Володимир Путін останніми днями неодноразово заявляв про нібито готовність до відновлення переговорів, однак лише на ультимативних умовах Кремля. 23 червня очільник РФ запропонував відновити діалог на основі стамбульських домовленостей, а також з урахуванням "реалій на землі". 28 червня в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну Путін наголосив, що готовий обговорювати з американськими представниками "всі деталі, усі модальності" для врегулювання конфлікту.

Водночас Путін розповів про пропозицію Києва відмовитися від ударів по території один одного та обмежити військові дії Херсонською, Запорізькою областями, а також "ДНР" та "ЛНР". Путін відповів, що не згоден на це та додав, що головне завдання для армії РФ — це остаточне "звільнення" Донбасу і "Новоросії".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін зробив несподіване зізнання про таємні угоди з Трампом в Анкориджі щодо України.

Також "Коментарі" писали про реакцію Китаю на російський удар по Києво-Печерській лаврі.