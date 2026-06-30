logo

BTC/USD

59434

ETH/USD

1589.9

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Китай срочно призвал Путина начать переговоры по окончании войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай срочно призвал Путина начать переговоры по окончании войны в Украине

Китай на заседании Совбеза призвал Украину и РФ к прямым переговорам

30 июня 2026, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай призвал Москву и Киев возобновить прямые переговоры по завершению войны в Украине и как можно быстрее перейти к политическому урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР в ООН Сунь Лей на заседании Совета Безопасности.

Китай срочно призвал Путина начать переговоры по окончании войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сунь Лей заявил, что затягивание боевых действий лишь усугубляет гуманитарные последствия войны России против Украины и призвал к возвращению к мирным переговорам.

"Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно быстрее. Настойчиво призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН", — сказал Лей.

В Пекине также заявили, что продолжают считать свою позицию "объективной и беспристрастной", поддерживают контакты со всеми сторонами и готовы и дальше играть "конструктивную роль" в политическом урегулировании войны.

Владимир Путин в последние дни неоднократно заявлял о якобы готовности к возобновлению переговоров, однако только на ультимативных условиях Кремля. 23 июня глава РФ предложил возобновить диалог на основе стамбульских договоренностей, а также с учетом "реалий на земле". 28 июня в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину Путин подчеркнул, что готов обсуждать с американскими представителями "все детали, все модальности" для урегулирования конфликта.

В то же время, Путин рассказал о предложении Киева отказаться от ударов по территории друг друга и ограничить военные действия Херсонской, Запорожской областями, а также "ДНР" и "ЛНР". Путин ответил, что не согласен на это и добавил, что главная задача для армии РФ – это окончательное "освобождение" Донбасса и "Новороссии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал неожиданное признание о тайных соглашениях с Трампом в Анкоридже по Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на российский удар по Киево-Печерской лавре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://webtv.un.org/ru/asset/k1o/k1ogcbd7wr
Теги:

Новости

Все новости