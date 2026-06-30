Китай срочно призвал Путина начать переговоры по окончании войны в Украине

Китай призвал Москву и Киев возобновить прямые переговоры по завершению войны в Украине и как можно быстрее перейти к политическому урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР в ООН Сунь Лей на заседании Совета Безопасности.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сунь Лей заявил, что затягивание боевых действий лишь усугубляет гуманитарные последствия войны России против Украины и призвал к возвращению к мирным переговорам.

"Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно быстрее. Настойчиво призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН", — сказал Лей.

В Пекине также заявили, что продолжают считать свою позицию "объективной и беспристрастной", поддерживают контакты со всеми сторонами и готовы и дальше играть "конструктивную роль" в политическом урегулировании войны.

Владимир Путин в последние дни неоднократно заявлял о якобы готовности к возобновлению переговоров, однако только на ультимативных условиях Кремля. 23 июня глава РФ предложил возобновить диалог на основе стамбульских договоренностей, а также с учетом "реалий на земле". 28 июня в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину Путин подчеркнул, что готов обсуждать с американскими представителями "все детали, все модальности" для урегулирования конфликта.

В то же время, Путин рассказал о предложении Киева отказаться от ударов по территории друг друга и ограничить военные действия Херсонской, Запорожской областями, а также "ДНР" и "ЛНР". Путин ответил, что не согласен на это и добавил, что главная задача для армии РФ – это окончательное "освобождение" Донбасса и "Новороссии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал неожиданное признание о тайных соглашениях с Трампом в Анкоридже по Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на российский удар по Киево-Печерской лавре.