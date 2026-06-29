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Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія

Володимир Путін знову заявив про плани Росії щодо повного захоплення Донбасу та "Новоросії"

29 червня 2026, 07:45
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін озвучив територіальні претензії Кремля щодо України. Під час виступу та інтерв'ю російським державним медіа він заявив, що одним із головних завдань Росії у війні проти України залишається повне захоплення Донбасу та "Новоросії".

Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що Москва не дозволить Україні змінити свої плани або нав'язати власні умови переговорного процесу. Після цього очільник Кремля назвав українські території, які хоче захопити Росія. 

"Ми не виключаємо і можливості спроб з боку ЗСУ, несподіваних, як вважає противник, несподіваних для нас, що відволікають атак з обмеженими завданнями силами спецпідрозділів і з метою відвернення нашої уваги та наших сил від вирішення головного завдання — остаточного звільнення Донбасу та Новоросії", — заявив Путін.

Термін "Донбас" традиційно охоплює території Донецької та Луганської областей. Водночас поняття "Новоросія", яке активно використовує російська влада, історично не має юридичного статусу та застосовується Кремлем для позначення значно ширшого переліку українських регіонів. У різний час російські посадовці включали до нього Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Дніпропетровську та Харківську області.

Україна неодноразово наголошувала, що не визнає жодних територіальних претензій Росії. Київ послідовно заявляє, що всі тимчасово окуповані території є невід'ємною частиною України, а будь-які заяви Кремля не мають жодної юридичної сили та суперечать міжнародному праву.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заговорив про зникнення Росії.

Також "Коментарі" писали, що на Заході назвали приховану загрозу, яка знищить режим Путіна.



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