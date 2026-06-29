Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия

Российский диктатор Владимир Путин озвучил территориальные претензии Кремля к Украине. Во время выступления и интервью российским государственным медиа он заявил, что одной из главных задач России в войне против Украины остается полный захват Донбасса и Новороссии.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что Москва не позволит Украине изменить свои планы или навязать свои условия переговорного процесса. После этого глава Кремля назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.

"Мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии", — заявил Путин.

Термин "Донбасс" традиционно охватывает территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время понятие "Новороссия", активно использующееся российскими властями, исторически не имеет юридического статуса и применяется Кремлем для обозначения более широкого перечня украинских регионов. В разное время российские должностные лица включали в него Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Украина неоднократно отмечала, что не признает никаких территориальных претензий России. Киев последовательно заявляет, что все временно оккупированные территории являются неотъемлемой частью Украины, а любые заявления Кремля не имеют никакой юридической силы и противоречат международному праву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заговорил об исчезновении России.

Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали скрытую угрозу, которая уничтожит режим Путина.