Подавляющее большинство граждан России поддержало бы окончание войны против Украины уже в ближайшее время. Об этом свидетельствует новое социологическое исследование Института конфликтологии и анализа России (ИКАР), фиксирующее заметное изменение общественных настроений внутри страны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным опроса, проведенного с 11 по 26 мая, 81% россиян заявили, что готовы поддержать прекращение войны с Украиной "уже завтра". Социологи подчеркивают, что это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 2023 года показатель держался на уровне 72-75%.

Параллельно росту запроса на завершение боевых действий уменьшается количество выступающих за продолжение войны России против Украины до "полной победы". Таких респондентов сейчас 9%, в то время как в предыдущие годы их доля достигала 13%. Это самый низкий уровень с начала войны.

Опрос также показывает, что 33% россиян считают "специальную военную операцию" главной проблемой страны. Низкие зарплаты назвали 24% респондентов, а высокие цены – 18% россиян, как главную проблему РФ.

"Война из фонового события снова стала ключевым фактором повседневной жизни россиян", — отмечают в Икарии.

Кроме того, 58% опрошенных полагают, что приоритетом Путина в 2026 году должно стать завершение войны и улучшение экономической ситуации в стране.

Отдельно социологи зафиксировали резкое неприятие возможной новой волны мобилизации. 73% респондентов заявили, что не поддержат повторный призыв, в то время как только 11% выступают за него.

На фоне социологических изменений Владимир Путин в последние недели неоднократно заявлял о якобы готовности вернуться к переговорам по окончании войны против Украхны. В то же время, российский диктатор настаивает на ультимативных условиях, включающих "реалии на земле" и стамбульские договоренности. Также Путин отверг предложения по частичному прекращению огня и заявил, что главная задача для России — это окончательное "освобождение" Донбасса и Новороссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай срочно призвал Путина начать мирные переговоры по окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили "победные" заявления Путина.