Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Путіна зростають апетити: який обласний центр хочуть захопити
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна зростають апетити: який обласний центр хочуть захопити

У ЗСУ знають про підступну тактику росіян на Запорізькому напрямку

27 вересня 2025, 17:56
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Останнім часом російські загарбницькі війська намагаються виявляти активність, наступаючи на Запорізькому напрямі. Зокрема, поблизу Степногірська окупанти прагнуть рухатися у бік Запоріжжя. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі "24 Каналу" повідомив представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

У Путіна зростають апетити: який обласний центр хочуть захопити

Російські війська. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, що росіяни намагаються витіснити українських захисників з позиції на околицях Кам'янського. Крім того, ворог продовжує спроби захопити населений пункт Плавні.                                                       

Владислав Волошин зазначив, що українській армії відомі плани ворога у Запоріжжі. Росіяни намагаються просуватися у бік населеного пункту Приморське. Все для того, щоб із цього плацдарму ворожі штурмові групи могли атакувати наші позиції у напрямку Степногірська.

"За минулу добу зафіксовано дві такі спроби. Також ворог застосовує тактику інфільтрації. Тобто намагається надмалими групами піхоти, до трьох людей, проникнути повз наші позиції, вглиб оборони, щоб зайти нам у спину", — сказав Владислав Волошин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія накрила вогнем Запоріжжя: що відомо про загиблих.  

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська намагаються просунутися у Запорізькій області на Оріхівському напрямі, зокрема у районі Приморського. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.    

Раніше "Коментарі" писали – чи справді росіяни наближаються до того, щоб вийти на околиці Запоріжжя: що кажуть у ЗСУ.




