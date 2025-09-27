У Путіна зростають апетити: який обласний центр хочуть захопити

Останнім часом російські загарбницькі війська намагаються виявляти активність, наступаючи на Запорізькому напрямі. Зокрема, поблизу Степногірська окупанти прагнуть рухатися у бік Запоріжжя. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі "24 Каналу" повідомив представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Російські війська. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, що росіяни намагаються витіснити українських захисників з позиції на околицях Кам'янського. Крім того, ворог продовжує спроби захопити населений пункт Плавні.

Владислав Волошин зазначив, що українській армії відомі плани ворога у Запоріжжі. Росіяни намагаються просуватися у бік населеного пункту Приморське. Все для того, щоб із цього плацдарму ворожі штурмові групи могли атакувати наші позиції у напрямку Степногірська.

"За минулу добу зафіксовано дві такі спроби. Також ворог застосовує тактику інфільтрації. Тобто намагається надмалими групами піхоти, до трьох людей, проникнути повз наші позиції, вглиб оборони, щоб зайти нам у спину", — сказав Владислав Волошин.

