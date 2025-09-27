У Путіна зростають апетити: який обласний центр хочуть захопити

Рубрики
Останнім часом російські загарбницькі війська намагаються виявляти активність, наступаючи на Запорізькому напрямі. Зокрема, поблизу Степногірська окупанти прагнуть рухатися у бік Запоріжжя. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі "24 Каналу" повідомив представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.
Російські війська. Фото: з відкритих джерел
Спікер зазначив, що росіяни намагаються витіснити українських захисників з позиції на околицях Кам'янського. Крім того, ворог продовжує спроби захопити населений пункт Плавні.
Владислав Волошин зазначив, що українській армії відомі плани ворога у Запоріжжі. Росіяни намагаються просуватися у бік населеного пункту Приморське. Все для того, щоб із цього плацдарму ворожі штурмові групи могли атакувати наші позиції у напрямку Степногірська.
