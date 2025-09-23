Россия накрыла огнем Запорожье: что известно о погибших

В ночь на 23 сентября российские оккупационные войска атаковали Запорожье, применив шесть фугасных авиабомб (ФАБ). Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилые дома. Погиб мужчина – его тело спасатели достали из-под завалов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

Руководитель Запорожской области отметил, что вторую ночь подряд россияне массированно атаковали Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей. Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами.

По словам главы ОВА, в результате ударов возникли пожары в частной жилой застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры.

В ГСЧС сообщили, что под завалами разрушенного дома может находиться человек. Количество пострадавших уточняется.

Утром Федоров сообщил, что из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска пытаются продвинуться в Запорожской области на Ореховском направлении, в частности, в районе Приморского. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Укринформ.

"На направлении Приморское–Плавное–Каменское противник ежедневно проводит штурмовые действия, пытаясь окончательно захватить населенные пункты Каменское и Плавное и выйти на окраины Приморского", — отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 16 сентября российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек, еще 9 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



