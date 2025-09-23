logo

BTC/USD

113148

ETH/USD

4210.47

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия накрыла огнем Запорожье: что известно о погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия накрыла огнем Запорожье: что известно о погибших

Российские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб

23 сентября 2025, 07:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 23 сентября российские оккупационные войска атаковали Запорожье, применив шесть фугасных авиабомб (ФАБ). Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилые дома. Погиб мужчина – его тело спасатели достали из-под завалов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россия накрыла огнем Запорожье: что известно о погибших

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

Руководитель Запорожской области отметил, что вторую ночь подряд россияне массированно атаковали Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей. Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами.

По словам главы ОВА, в результате ударов возникли пожары в частной жилой застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры.

В ГСЧС сообщили, что под завалами разрушенного дома может находиться человек. Количество пострадавших уточняется.

Утром Федоров сообщил, что из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска пытаются продвинуться в Запорожской области на Ореховском направлении, в частности, в районе Приморского. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Укринформ.

"На направлении Приморское–Плавное–Каменское противник ежедневно проводит штурмовые действия, пытаясь окончательно захватить населенные пункты Каменское и Плавное и выйти на окраины Приморского", — отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 16 сентября российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек, еще 9 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25858
Теги:

Новости

Все новости