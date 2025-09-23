Росія накрила вогнем Запоріжжя: що відомо про загиблих

У ніч проти 23 вересня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб (ФАБ). Під ударом опинилися громадянська інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік – його тіло рятувальники дістали із-під завалів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: з відкритих джерел

Керівник Запорізької області зазначив, що другу ніч поспіль росіяни масово атакували Запоріжжя. Під ударом громадянська інфраструктура та житло людей. Попередньо ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами.

За словами голови ОВА, внаслідок ударів виникли пожежі у приватній житловій забудові та на території об'єктів промислової інфраструктури.

У ДСНС повідомили, що під завалами зруйнованого будинку може бути людина. Кількість постраждалих уточнюється.

Вранці Федоров повідомив, що з-під завалів рятувальники витягли чоловіка.

