Россияне рвутся к окрестностям: военные предупреждают об угрозе для несколькихсоттысячного города в Запорожье

Лиля Воробьева
Российские войска пытаются продвинуться в Запорожской области на Ореховском направлении, в частности, в районе Приморского. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Укринформ .
Наступление РФ (фото из открытых источников)
По словам Волошина, цель россиян — создать плацдарм для дальнейшего наступления на Степногорск и продвижение вдоль бывшего Каховского водохранилища в направлении Кушугума и Балабиного, которые фактически являются южными пригородами Запорожья.
В то же время, украинские защитники активно противодействуют попыткам врага: проводят поисково-ударные операции и уничтожают штурмовые группы, которые пытаются прорваться в населенные пункты.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появился прогноз нового наступления России . Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил, что в настоящее время Российская Федерация ведет две стратегические операции.
По словам эксперта, в сложившихся условиях и без проведения мобилизации РФ способна вести только одну наземную стратегическую операцию – например, исключительно на Донбассе или другом конкретном направлении.