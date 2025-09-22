logo

Россияне рвутся к окрестностям: военные предупреждают об угрозе для несколькихсоттысячного города в Запорожье
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне рвутся к окрестностям: военные предупреждают об угрозе для несколькихсоттысячного города в Запорожье

Войска РФ пытаются захватить Каменское и Плавные, чтобы создать плацдарм для наступления на Степногорск и южные окрестности Запорожья

22 сентября 2025, 18:45
Автор:
Лиля Воробьева

  Российские войска пытаются продвинуться в Запорожской области на Ореховском направлении, в частности, в районе Приморского. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Укринформ .

Россияне рвутся к окрестностям: военные предупреждают об угрозе для несколькихсоттысячного города в Запорожье

Наступление РФ (фото из открытых источников)

"На направлении Приморское–Плавное–Каменское противник ежедневно проводит штурмовые действия, пытаясь окончательно захватить населенные пункты Каменское и Плавное и выйти на окраины Приморского", — отметил он.

По словам Волошина, цель россиян — создать плацдарм для дальнейшего наступления на Степногорск и продвижение вдоль бывшего Каховского водохранилища в направлении Кушугума и Балабиного, которые фактически являются южными пригородами Запорожья.

В то же время, украинские защитники активно противодействуют попыткам врага: проводят поисково-ударные операции и уничтожают штурмовые группы, которые пытаются прорваться в населенные пункты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появился прогноз нового наступления России . Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил, что в настоящее время Российская Федерация ведет две стратегические операции.

"Наземная, охватывающая боевые действия на Донбассе и других фронтах, и воздушная – ее также можно считать наступательной. Массированные удары являются составной частью стратегической наступательной операции", – подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, в сложившихся условиях и без проведения мобилизации РФ способна вести только одну наземную стратегическую операцию – например, исключительно на Донбассе или другом конкретном направлении.

"Вероятнее всего, россияне и дальше будут сосредоточивать усилия именно на Донбассе. Для проведения второй операции одновременно им необходимо по меньшей мере вдвое больше сил. Сейчас у врага нет возможностей открыть новую стратегическую наступательную операцию, в частности на юге Украины, против Балтии или Польши. Пока войска Путина скованы на соседнего соседа", — сказал он.



