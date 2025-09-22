Під загрозою два стратегічні міста: з'явився прогноз нового наступу Росії

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що наразі Російська Федерація веде дві стратегічні операції.

Наступ Росії (фото з відкритих джерел)

"Наземна, яка охоплює бойові дії на Донбасі та інших фронтах, і повітряна – її також можна вважати наступальною. Масовані удари є складовою стратегічної наступальної операції", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, у наявних умовах і без проведення мобілізації РФ здатна вести лише одну наземну стратегічну операцію – наприклад, виключно на Донбасі або іншому конкретному напрямку.

"Найімовірніше, росіяни й надалі зосереджуватимуть зусилля саме на Донбасі. Для проведення другої операції одночасно їм необхідно щонайменше вдвічі більше сил. Зараз ворог не має можливостей відкрити нову стратегічну наступальну операцію, зокрема на півдні України, проти Балтії чи Польщі. Поки війська Путіна скуті на Донбасі, нашим сусідам боятися нічого", – зазначив Лакійчук.

Водночас він зауважив, що у разі досягнення РФ певних результатів на Донбасі та виконання поставлених завдань, російське командування може здійснити перегрупування.

"У такій ситуації переміщення сил на південь виглядатиме логічним. Не виключений і варіант перекидання підрозділів у напрямку Сум чи Харкова, але найбільш вірогідною залишається загроза саме на півдні", – наголосив експерт.

Лакійчук також нагадав, що торік росіяни накопичували сили з розрахунком на одночасне проведення двох операцій.

"Проте події в Курській і Харківській областях зірвали ці плани – ресурсів не вистачило. Можна прогнозувати різні сценарії, але якщо РФ не досягне успіхів на Донбасі, запустити паралельно ще одну стратегічну операцію вона навряд чи зможе", – підсумував він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова відповісти на будь-які загрози. За його словами ця відповідь буде "не на словах", а завдяки "військово-технічним заходам".

Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ, зробив ряд заяв, зокрема вкотре звинуватив Захід нібито у "деградації" ситуації у світі, а також нагадав про закінчення договору про ядерне роззброєння.

"Ситуація у сфері стратегічної стабільності продовжує деградувати. Внаслідок руйнівних кроків Заходу було суттєво підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю. Росія неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності", — сказав Путін.

