Под угрозой два стратегических города: появился прогноз нового наступления России

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил, что в настоящее время Российская Федерация ведет две стратегические операции.

Наступление России (фото из открытых источников)

"Наземная, охватывающая боевые действия на Донбассе и других фронтах, и воздушная – ее также можно считать наступательной. Массированные удары являются составной частью стратегической наступательной операции", – подчеркнул он в интервью Главреду .

По словам эксперта, в сложившихся условиях и без проведения мобилизации РФ способна вести только одну наземную стратегическую операцию – например, исключительно на Донбассе или другом конкретном направлении.

"Вероятнее всего, россияне и дальше будут сосредотачивать усилия именно на Донбассе. Для проведения второй операции одновременно им необходимо не менее вдвое больше сил. Сейчас у врага нет возможности открыть новую стратегическую наступательную операцию, в частности на юге Украины, против Балтии или Польши. Пока войска Путина скованы на Донбассе, нашим соседям бояться нечего", – отметил Лакийчук.

В то же время, он отметил, что в случае достижения РФ определенных результатов на Донбассе и выполнения поставленных задач, российское командование может осуществить перегруппировку.

"В такой ситуации перемещение сил на юг будет выглядеть логичным. Не исключен и вариант опрокидывания подразделений в направлении Сум или Харькова, но наиболее вероятной остается угроза именно на юге", – подчеркнул эксперт.

Лакийчук также напомнил, что в прошлом году россияне накапливали силы с расчетом на одновременное проведение двух операций.

"Однако события в Курской и Харьковской областях сорвали эти планы – ресурсов не хватило. Можно прогнозировать разные сценарии, но если РФ не добьется успехов на Донбассе, запустить параллельно еще одну стратегическую операцию она вряд ли сможет", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на любые угрозы. По его словам, этот ответ будет "не на словах", а благодаря "военно-техническим мероприятиям".

Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ сделал ряд заявлений, в частности в очередной раз обвинил Запад якобы в "деградации" ситуации в мире, а также напомнил об окончании договора о ядерном разоружении.

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием. Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности", — сказал Путин.

