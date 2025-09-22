Росіяни рвуться до околиць: військові попереджають про загрозу для кількасоттисячного міста на Запоріжжі

Рубрики
Лиля Воробьева
Російські війська намагаються просунутися в Запорізькій області на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Приморського. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Укрінформ.
Наступ РФ (фото з відкритих джерел)
За словами Волошина, мета росіян — створити плацдарм для подальшого наступу на Степногірськ і просування вздовж колишнього Каховського водосховища у напрямку Кушугума та Балабиного, які фактично є південними передмістями Запоріжжя.
Водночас українські захисники активно протидіють спробам ворога: проводять пошуково-ударні операції та знищують штурмові групи, які намагаються прорватися до населених пунктів.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що з'явився прогноз нового наступу Росії. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що наразі Російська Федерація веде дві стратегічні операції.
За словами експерта, у наявних умовах і без проведення мобілізації РФ здатна вести лише одну наземну стратегічну операцію – наприклад, виключно на Донбасі або іншому конкретному напрямку.