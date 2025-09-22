Росіяни рвуться до околиць: військові попереджають про загрозу для кількасоттисячного міста на Запоріжжі

Російські війська намагаються просунутися в Запорізькій області на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Приморського. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Укрінформ.

Наступ РФ (фото з відкритих джерел)

"На напрямку Приморське–Плавні–Кам’янське противник щодня проводить штурмові дії, намагаючись остаточно захопити населені пункти Кам’янське і Плавні та вийти на околиці Приморського", — зазначив він.

За словами Волошина, мета росіян — створити плацдарм для подальшого наступу на Степногірськ і просування вздовж колишнього Каховського водосховища у напрямку Кушугума та Балабиного, які фактично є південними передмістями Запоріжжя.

Водночас українські захисники активно протидіють спробам ворога: проводять пошуково-ударні операції та знищують штурмові групи, які намагаються прорватися до населених пунктів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що з'явився прогноз нового наступу Росії. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що наразі Російська Федерація веде дві стратегічні операції.

"Наземна, яка охоплює бойові дії на Донбасі та інших фронтах, і повітряна – її також можна вважати наступальною. Масовані удари є складовою стратегічної наступальної операції", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, у наявних умовах і без проведення мобілізації РФ здатна вести лише одну наземну стратегічну операцію – наприклад, виключно на Донбасі або іншому конкретному напрямку.

"Найімовірніше, росіяни й надалі зосереджуватимуть зусилля саме на Донбасі. Для проведення другої операції одночасно їм необхідно щонайменше вдвічі більше сил. Зараз ворог не має можливостей відкрити нову стратегічну наступальну операцію, зокрема на півдні України, проти Балтії чи Польщі. Поки війська Путіна скуті на Донбасі, нашим сусідам боятися нічого", – зазначив Лакійчук.

