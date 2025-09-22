logo_ukra

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни рвуться до околиць: військові попереджають про загрозу для кількасоттисячного міста на Запоріжжі
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни рвуться до околиць: військові попереджають про загрозу для кількасоттисячного міста на Запоріжжі

Війська РФ намагаються захопити Кам'янське та Плавні, щоб створити плацдарм для наступу на Степногірськ і південні околиці Запоріжжя

22 вересня 2025, 18:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російські війська намагаються просунутися в Запорізькій області на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Приморського. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Укрінформ.

Росіяни рвуться до околиць: військові попереджають про загрозу для кількасоттисячного міста на Запоріжжі

Наступ РФ (фото з відкритих джерел)

"На напрямку Приморське–Плавні–Кам’янське противник щодня проводить штурмові дії, намагаючись остаточно захопити населені пункти Кам’янське і Плавні та вийти на околиці Приморського", — зазначив він.

За словами Волошина, мета росіян — створити плацдарм для подальшого наступу на Степногірськ і просування вздовж колишнього Каховського водосховища у напрямку Кушугума та Балабиного, які фактично є південними передмістями Запоріжжя.

Водночас українські захисники активно протидіють спробам ворога: проводять пошуково-ударні операції та знищують штурмові групи, які намагаються прорватися до населених пунктів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що з'явився прогноз нового наступу Росії Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що наразі Російська Федерація веде дві стратегічні операції.

 "Наземна, яка охоплює бойові дії на Донбасі та інших фронтах, і повітряна – її також можна вважати наступальною. Масовані удари є складовою стратегічної наступальної операції", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, у наявних умовах і без проведення мобілізації РФ здатна вести лише одну наземну стратегічну операцію – наприклад, виключно на Донбасі або іншому конкретному напрямку.

"Найімовірніше, росіяни й надалі зосереджуватимуть зусилля саме на Донбасі. Для проведення другої операції одночасно їм необхідно щонайменше вдвічі більше сил. Зараз ворог не має можливостей відкрити нову стратегічну наступальну операцію, зокрема на півдні України, проти Балтії чи Польщі. Поки війська Путіна скуті на Донбасі, нашим сусідам боятися нічого", – зазначив Лакійчук.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини