logo

BTC/USD

115541

ETH/USD

4519.71

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Смертельный удар по Запорожью: что известно о погибших и раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельный удар по Запорожью: что известно о погибших и раненых

В результате удара по Запорожью подтверждена гибель как минимум одного человека

16 сентября 2025, 06:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 16 сентября российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек, еще 9 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Смертельный удар по Запорожью: что известно о погибших и раненых

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

Глава Запорожской области рассказал, что россияне нанесли по меньшей мере десять ударов по Запорожью. В результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары.

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате атаки россиян в Запорожье погиб человек. Число пострадавших, среди которых ребенок, возросло до 7.

Позже стало известно о 9 пострадавших, среди которых – 4-летняя девочка.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска якобы оккупировали Ольговское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Оккупация населенного пункта Ольговское в Запорожской области позволит армии РФ развить наступление на соседнюю Успеновку, где у Вооруженных сил Украины расположен крупный логистический центр. Об этом пропагандистскому агентству ТАСС сообщил российский военный эксперт Андрей Марочко.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 15 сентября российские войска снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в результате атаки одна из общин Запорожского района осталась без электроснабжения. Кроме того, зафиксирован масштабный пожар в жилом секторе — горят частные дома.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела. Предварительно пострадавших среди мирного населения нет. Оценка повреждений и уточнение информации о пострадавших продолжается.

Это далеко не первый случай, когда враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Запорожской области, пренебрегая международными нормами ведения войны и правилами безопасности мирного населения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25517
Теги:

Новости

Все новости