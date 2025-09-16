Смертельный удар по Запорожью: что известно о погибших и раненых

В ночь на 16 сентября российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек, еще 9 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

Глава Запорожской области рассказал, что россияне нанесли по меньшей мере десять ударов по Запорожью. В результате атаки разрушены частные дома и нежилые помещения. Возникли пожары.

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате атаки россиян в Запорожье погиб человек. Число пострадавших, среди которых ребенок, возросло до 7.

Позже стало известно о 9 пострадавших, среди которых – 4-летняя девочка.

Оккупация населенного пункта Ольговское в Запорожской области позволит армии РФ развить наступление на соседнюю Успеновку, где у Вооруженных сил Украины расположен крупный логистический центр. Об этом пропагандистскому агентству ТАСС сообщил российский военный эксперт Андрей Марочко.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела. Предварительно пострадавших среди мирного населения нет. Оценка повреждений и уточнение информации о пострадавших продолжается.

Это далеко не первый случай, когда враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Запорожской области, пренебрегая международными нормами ведения войны и правилами безопасности мирного населения.



