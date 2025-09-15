Рубрики
Российские войска якобы оккупировали Ольговское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Россияне заявляют о продвижении на Запорожье
Оккупация населенного пункта Ольговское в Запорожской области позволит армии РФ развить наступление на соседнюю Успеновку, где у Вооруженных сил Украины расположен крупный логистический центр. Об этом пропагандистскому агентству ТАСС сообщил российский военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко отметил, что продвижение сил РФ в районе этих населенных пунктов в целом "усугубляет положение украинских военных", дислоцированных в районе Гуляйполя.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны РФ в недельной сводке сообщило, что оккупационные войска РФ, в частности, подразделения вражеской группировки "Восток" оккупировали три населенных пункта на Днепропетровщине: Хорошее, Сосновка и Терновое.
Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной" подтвердил, что россияне подняли свои триколоры в Терновом.