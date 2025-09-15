logo

BTC/USD

116137

ETH/USD

4628.3

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Страшный ад на Запорожье: власти указали на новое преступление Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Страшный ад на Запорожье: власти указали на новое преступление Кремля

Из-за обстрела российских войск одна из общин Запорожского района осталась без света, частные дома охватило пламя.

15 сентября 2025, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 15 сентября российские войска снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в результате атаки одна из общин Запорожского района осталась без электроснабжения. Кроме того, зафиксирован масштабный пожар в жилом секторе — горят частные дома.

Страшный ад на Запорожье: власти указали на новое преступление Кремля

Фото: из открытых источников

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела. Предварительно пострадавших среди мирного населения нет. Оценка повреждений и уточнение информации о пострадавших продолжается.

Это далеко не первый случай, когда враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Запорожской области, пренебрегая международными нормами ведения войны и правилами безопасности мирного населения.

Стоит напомнить, что ранее в этом месяце, 7 сентября, российские оккупанты совершили массированную атаку на Киев с применением ударных дронов и ракет. Больше всего пострадали Дарницкий и Святошинский районы. В результате обстрела были повреждены многоэтажки, инфраструктурные объекты и погибли три человека, среди них ребенок. Из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины.

Также впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска нанесли удар по правительственному зданию — Кабинету министров Украины в Киеве. К счастью, тогда обошлось без жертв среди работников правительства.

Как уже писали "Комментарии", политика Дональда Трампа может существенно взорвать глобальные позиции США и нарушить сложившуюся десятилетиями систему мировой безопасности, заявил эксперт-международник Евгений Добряк. Он отметил, что действия Трампа открывают путь к усилению геополитического и экономического влияния ключевого конкурента США Китая.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25488
Теги:

Новости

Все новости