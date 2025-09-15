Страшный ад на Запорожье: власти указали на новое преступление Кремля

В ночь на 15 сентября российские войска снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в результате атаки одна из общин Запорожского района осталась без электроснабжения. Кроме того, зафиксирован масштабный пожар в жилом секторе — горят частные дома.

Фото: из открытых источников

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела. Предварительно пострадавших среди мирного населения нет. Оценка повреждений и уточнение информации о пострадавших продолжается.

Это далеко не первый случай, когда враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Запорожской области, пренебрегая международными нормами ведения войны и правилами безопасности мирного населения.

Стоит напомнить, что ранее в этом месяце, 7 сентября, российские оккупанты совершили массированную атаку на Киев с применением ударных дронов и ракет. Больше всего пострадали Дарницкий и Святошинский районы. В результате обстрела были повреждены многоэтажки, инфраструктурные объекты и погибли три человека, среди них ребенок. Из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины.

Также впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска нанесли удар по правительственному зданию — Кабинету министров Украины в Киеве. К счастью, тогда обошлось без жертв среди работников правительства.

