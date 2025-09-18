Действительно ли россияне приближаются к тому, чтобы выйти на окраины Запорожья: что говорят в ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска предпринимают попытки захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти на окраины Запорожья. Несмотря на усиливающиеся давление украинские защитники уверенно держат позиции и отражают все атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, в Каменском и в Плавнях Запорожской области есть позиции украинских войск.
Однако, словам Волошина, Силы обороны держатся и не дают россиянам шанса, чтобы захватить полностью этот населенный пункт.
Волошин отметил, что украинские защитники надежно держат и отражают все эти атаки.
Читайте также на портале "Комментарии" — на южных территориях Запорожской области, а также в южной части Херсона, противник сформировал значительную военную группировку. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.