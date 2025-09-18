Действительно ли россияне приближаются к тому, чтобы выйти на окраины Запорожья: что говорят в ВСУ

Российские оккупационные войска предпринимают попытки захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти на окраины Запорожья. Несмотря на усиливающиеся давление украинские защитники уверенно держат позиции и отражают все атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, в Каменском и в Плавнях Запорожской области есть позиции украинских войск.

"Противник в течение всего лета пытается выбить нас и из Каменского, и из Плавней. Продолжает эти безуспешные попытки. Вчера, например, его тактика вообще, он сносит с лица земли, вообще разбирает полностью все позиции, что там есть, и вообще весь населенный пункт Каменское он фактически уничтожил", — рассказал Волошин.

Однако, словам Волошина, Силы обороны держатся и не дают россиянам шанса, чтобы захватить полностью этот населенный пункт.

"Потому что из Каменского и из Плавней, которые расположены несколько западнее на берегу бывшего Каховского водохранилища, оттуда можно, во-первых, развить свое наступление на следующий населенный пункт, это Степногорск, и еще один такой населенный пункт — Приднепровское. И это уже, фактически, выйти на окраины Запорожья", — сообщил военный.

Волошин отметил, что украинские защитники надежно держат и отражают все эти атаки.

