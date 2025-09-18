Чи справді росіяни наближаються до того, щоб вийти на околиці Запоріжжя: що говорять у ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Російські окупаційні війська роблять спроби захопити населені пункти Кам'янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Наддніпрянське та вийти на околиці Запоріжжя. Незважаючи на посилення тиску, українські захисники впевнено тримають позиції і відбивають усі атаки. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Спікер зазначив, у Кам'янському та у Плавнях Запорізької області є позиції українських військ.
Однак, за словами Волошина, Сили оборони тримаються і не дають росіянам шансу захопити повністю цей населений пункт.
Волошин зазначив, що українські захисники надійно тримають та відбивають усі ці атаки.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на південних територіях Запорізької області, а також у південній частині Херсона, противник сформував значне військове угруповання. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та колишній прес-секретар Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.