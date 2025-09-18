logo_ukra

Чи справді росіяни наближаються до того, щоб вийти на околиці Запоріжжя: що говорять у ЗСУ
Чи справді росіяни наближаються до того, щоб вийти на околиці Запоріжжя: що говорять у ЗСУ

У ЗСУ розповіли, як тримають оборону Запоріжжя

18 вересня 2025, 12:05
Автор:
Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська роблять спроби захопити населені пункти Кам'янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Наддніпрянське та вийти на околиці Запоріжжя. Незважаючи на посилення тиску, українські захисники впевнено тримають позиції і відбивають усі атаки. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Чи справді росіяни наближаються до того, щоб вийти на околиці Запоріжжя: що говорять у ЗСУ

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, у Кам'янському та у Плавнях Запорізької області є позиції українських військ.

"Противник протягом всього літа намагається вибити нас і з Кам'янського, і з Плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби. Вчора, наприклад, його тактика взагалі, він зносить з лиця землі, взагалі розбирає повністю всі позиції, що там є, і взагалі весь населений пункт Кам'янське він фактично знищив", — розповів Волошин.

Однак, за словами Волошина, Сили оборони тримаються і не дають росіянам шансу захопити повністю цей населений пункт.

"Тому що з Кам'янського і з Плавнів, які розташовані дещо західніше на березі колишнього Каховського водосховища, звідти можна, по-перше, розвинути свій наступ на наступний населений пункт, це Степногірськ, і ще один такий населений пункт — Придніпровське. І це вже, фактично, вийти на околиці Запоріжжя", — повідомив він.

Волошин зазначив, що українські захисники надійно тримають та відбивають усі ці атаки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на південних територіях Запорізької області, а також у південній частині Херсона, противник сформував значне військове угруповання. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та колишній прес-секретар Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.




