Путин готовится нанести страшный удар в Запорожье: названа главная цель Кремля

На южных территориях Запорожской области, а также в южной части Херсона, противник сформировал значительную военную группировку. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.

Фото: из открытых источников

"Почему я обращаю внимание именно на Запорожское направление? Потому что ключевым фактором на поле боя является наличие ресурсов. Именно поэтому враг не случайно опрокидывает дополнительные силы на этот участок фронта. По некоторым оценкам, на юге Запорожской и Херсонской областей находится до 120 тысяч вражеских военных", — заявил эксперт.

Селезнев также отметил, что долгое время наблюдалась определенная стагнация, когда враг пытался обнаружить слабые места в обороне, но безуспешно. Однако в последнее время агрессор начал действовать более эффективно, в результате чего фактически оккупировал Каменское, оставив под контролем украинских военных лишь несколько наблюдательных пунктов и опорных взводных баз. Даже его передовой штурмовой отряд продвинулся к южным окрестностям Степногорска, подчеркнул он.

По мнению эксперта, для российского руководства очень важно сохранить стабильное промышленное производство, в частности, объекты оборонно-промышленного комплекса Украины в Запорожье. Именно поэтому враг готов тратить большие усилия и даже терять людей, пытаясь нанести вред этим предприятиям, продвигаясь поближе к южным пригородам города.

"Что в итоге? Все сводится к ресурсам. Важно, чтобы наша оборона была организована эффективно и устойчиво. Надеюсь, что руководство вовремя примет необходимые кадровые и стратегические решения, что позволит удержать позиции. Мы уже проходили подобное во время контрнаступления летом 2023 года, когда из-за крепкой обороны врага нам не удалось около 15 километров. Надеюсь, на этот раз мы снова сможем организовать эффективную оборону и не позволить врагу глубоко зайти в Запорожскую область", — резюмировал Селезнев.

"Комментарии" уже писали, что в ночь на 18 сентября в результате атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошел пожар на складских помещениях. По информации Киевской областной военной администрации, на месте работают оперативные службы, принимающие все необходимые меры для ликвидации последствий.