Путін готується завідати страшного удару на Запоріжжі: названо головну мету Кремля

На південних територіях Запорізької області, а також у південній частині Херсонщини, противник сформував значне військове угруповання. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та колишній речник Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.

"Чому я звертаю увагу саме на Запорізький напрямок? Бо ключовим чинником на полі бою є наявність ресурсів. Саме тому ворог не випадково перекидає додаткові сили на цю ділянку фронту. За деякими оцінками, на півдні Запорізької та Херсонської областей перебуває до 120 тисяч ворожих військових", — заявив експерт.

Селезньов також відзначив, що тривалий час спостерігалася певна стагнація, коли ворог намагався виявити слабкі місця в обороні, але безуспішно. Однак останнім часом агресор почав діяти ефективніше, в результаті чого фактично окупував Кам’янське, залишивши під контролем українських військових лише кілька спостережних пунктів і опорних взводних баз. Навіть його передовий штурмовий загін просунувся до південних околиць Степногірська, підкреслив він.

На думку експерта, для російського керівництва дуже важливо зберегти стабільне промислове виробництво, зокрема об’єкти оборонно-промислового комплексу України у Запоріжжі. Саме тому ворог готовий витрачати великі зусилля і навіть втрачати людей, намагаючись завдати шкоди цим підприємствам, просуваючись ближче до південних передмість міста.

"Що в підсумку? Все зводиться до ресурсів. Важливо, щоб наша оборона була організована ефективно та стійко. Сподіваюся, що керівництво вчасно ухвалить необхідні кадрові та стратегічні рішення, що дозволить утримати позиції. Ми вже проходили подібне під час контрнаступу влітку 2023 року, коли через міцну оборону ворога нам не вдалося значно просунутися, а максимальна глибина прориву становила близько 15 кілометрів. Сподіваюся, цього разу ми знову зможемо організувати ефективну оборону і не дозволити ворогу глибоко зайти у Запорізьку область", — резюмував Селезньов.

