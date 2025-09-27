У Путина растут аппетиты: какой областной центр хотят захватить

Рубрики
Кравцев Сергей
В последнее время российские захватнические войска пытаются проявлять активность, наступая на Запорожском направлении. В частности, вблизи Степногорска оккупанты стремятся двигаться в сторону Запорожья. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 Канала" сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что россияне пытаются вытеснить украинских защитников с позиции в окрестностях Каменского. Кроме того, враг продолжает попытки захватить населённый пункт Плавни.
Владислав Волошин отметил, что ВСУ известны планы врага в Запорожье. Россияне пытаются продвигаться в сторону населённого пункта Приморское. Все для того, чтобы из этого плацдарма вражеские штурмовые группы могли атаковать наши позиции в направлении Степногорска.
