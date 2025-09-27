У Путина растут аппетиты: какой областной центр хотят захватить

В последнее время российские захватнические войска пытаются проявлять активность, наступая на Запорожском направлении. В частности, вблизи Степногорска оккупанты стремятся двигаться в сторону Запорожья. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 Канала" сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что россияне пытаются вытеснить украинских защитников с позиции в окрестностях Каменского. Кроме того, враг продолжает попытки захватить населённый пункт Плавни.

Владислав Волошин отметил, что ВСУ известны планы врага в Запорожье. Россияне пытаются продвигаться в сторону населённого пункта Приморское. Все для того, чтобы из этого плацдарма вражеские штурмовые группы могли атаковать наши позиции в направлении Степногорска.

"За прошедшие сутки зафиксированы две такие попытки. Также враг применяет тактику инфильтрации. То есть пытается сверхмалыми группами пехоты, до трех человек, проникнуть мимо наших позиций, вглубь обороны, чтобы зайти нам в спину", — сказал Владислав Волошин.

