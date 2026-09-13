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У Путіна дали новий наказ по Україні: що задумали в Кремлі

Що відомо про справжні причини ворожих ударів по Україні

13 вересня 2026, 12:18
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Сергій Кречмаровський

Російські війська із суботи, 12 вересня, обстрілюють територію України. Основний удар прийшовся на західні області та Одесу.

У Путіна дали новий наказ по Україні: що задумали в Кремлі

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що росіяни здійснюють повітряний терор, беззмістовні з воєнної точки зору атаки цивільних обʼєктів продовжуються. 

“В Одесі розбивають житлові будинки, на заході атакують АЗС, а також пункт пропуску з Польщею. Удари по цивільних направлені на деморалізацію суспільства, нальоти дронів здійснюються за принципом демонстрації, що удари наносяться всюди, де можливо. Жодної логіки в них нема — лише створення картинки терору”, — пояснив Коваленко. 

Водночас, акцентував він, росіяни продовжують стояти в чергах за пальним, на РФ атаковано чергові два НПЗ, вибухи лунають в різних регіонах. 

Коваленко повідомив, що Кирієнко з апарату президента РФ Путіна поставив завдання пропагандистам максимально розганяти на Росії картинки ударів по Україні, а також ведеться робота над західним інфополем, щоб за рахунок терору цивільних РФ виглядала в якості “сильної сторони” перед початком дипломатичних маніпуляцій у вигляді “діалогу”.

“Цей важкий етап ми зможемо пройти, хоч він і справді складний для людей. Системні удари по Росії також дають результат і в накопиченні дадуть ще більший. Іншого виходу немає, на жаль”, — підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія розпочала нову фазу війни — на виснаження. Російський лідер Володимир Путін ударами по складах хоче паралізувати Україну. Готує уже і масовані обстріли енергетики. Однак, за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, цього року світла та опалення може не бути і в Росії, що викличе повний хаос.




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Джерело: https://t.me/akovalenko1989/11159
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