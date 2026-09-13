У Путіна дали новий наказ по Україні: що задумали в Кремлі

Російські війська із суботи, 12 вересня, обстрілюють територію України. Основний удар прийшовся на західні області та Одесу.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що росіяни здійснюють повітряний терор, беззмістовні з воєнної точки зору атаки цивільних обʼєктів продовжуються.

“В Одесі розбивають житлові будинки, на заході атакують АЗС, а також пункт пропуску з Польщею. Удари по цивільних направлені на деморалізацію суспільства, нальоти дронів здійснюються за принципом демонстрації, що удари наносяться всюди, де можливо. Жодної логіки в них нема — лише створення картинки терору”, — пояснив Коваленко.

Водночас, акцентував він, росіяни продовжують стояти в чергах за пальним, на РФ атаковано чергові два НПЗ, вибухи лунають в різних регіонах.

Коваленко повідомив, що Кирієнко з апарату президента РФ Путіна поставив завдання пропагандистам максимально розганяти на Росії картинки ударів по Україні, а також ведеться робота над західним інфополем, щоб за рахунок терору цивільних РФ виглядала в якості “сильної сторони” перед початком дипломатичних маніпуляцій у вигляді “діалогу”.

“Цей важкий етап ми зможемо пройти, хоч він і справді складний для людей. Системні удари по Росії також дають результат і в накопиченні дадуть ще більший. Іншого виходу немає, на жаль”, — підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія розпочала нову фазу війни — на виснаження. Російський лідер Володимир Путін ударами по складах хоче паралізувати Україну. Готує уже і масовані обстріли енергетики. Однак, за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, цього року світла та опалення може не бути і в Росії, що викличе повний хаос.



