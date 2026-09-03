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У Москві буде пекло навіть без обстрілів: експерт дав феєричний прогноз

Політичний та економічний експерт Загородній розповів, до чого призведе відсутність взимку світла та тепла в Росії

3 вересня 2026, 21:03
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Кречмаровская Наталия

Росія розпочала нову фазу війни — на виснаження. Російський лідер Володимир Путін ударами по складах хоче паралізувати Україну. Готує уже і масовані обстріли енергетики. Однак цього року світла та опалення може не бути і в Росії, що викличе повний хаос.

У Москві буде пекло навіть без обстрілів: експерт дав феєричний прогноз

Москва. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загордній розповів, що станеться в Росії і особливо в Москві, якщо там виникнуть проблеми зі світлом, теплом, паливом. За його словами, Москву уже найближчого опалювального сезону чекає дуже холодна зима та зовсім не проста ситуація. І, за його словами, забезпечивши це, Україна спричинить дестабілізацію в Росії, а особливо у Москві. 

Експерт нагадав, що минулого року Україна уже “масажувала” енергооб’єкти РФ. На його думку, цього року будуть також удари по газотранспортній системі, триватимуть обстріли НПЗ, щоб були проблеми з дизпаливом також. 

"Наступний етап — це енергетика. Усі точки давно відомі. Є сім точок на території Росії, загасивши які буде блекаут по всій європейській Росії. Уявіть собі, що таке місто 11 млн в холоді — немає електрики і тепла. Я думаю, що там дуже багато веселого відбуватиметься”, — заінтригував експерт.

За його словами, через таку ситуацію виникне хаос не тільки у столиці, а і в усій Росії. У Москви ж та москвичів взагалі буде “незавидна доля”. Загородній переконаний, що у час тотального хаосу Москву чекають масові пограбування. У такій ситуації про ведення війни проти України вже не йтиметься, підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який ультиматум Путін поставив Зеленському.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_Jea2s5dtQA
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