Путін поставив Зеленському ультиматум: після цієї заяви все може змінитися

Російський лідер Володимир Путін заявив, що Україна та Росія мають самостійно домовлятися про завершення війни. Про можливі мотиви такої заяви портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту.

Мирна угода. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що на поверхні заява Путіна може виглядати як мирний сигнал, однак фактично йдеться про спробу повернути Кремлю ініціативу у переговорному процесі.

За цією логікою, Москва прагне послабити роль США та європейських партнерів України й підштовхнути Київ до прямого діалогу. При цьому, як зазначає чат-бот, немає ознак того, що Кремль готовий відмовитися від своїх ключових вимог.

Тому слова Путіна ChatGPT оцінює радше як дипломатичний маневр, а не як готовність швидко завершити війну. Кремль може створювати картину, у якій саме Україна нібито не хоче домовлятися, одночасно залишаючи за собою можливість висувати неприйнятні для Києва умови.

Чат-бот Copilot трактує заяву ще жорсткіше. На його думку, формула “Україна та Росія мають домовлятися самі” фактично покликана відсунути Захід від переговорного процесу.

Модель ШІ вважає, що Москва прагне створити ситуацію, у якій Україна залишиться сам на сам із державою-агресоркою. У такому форматі російська сторона отримує більше можливостей нав'язувати власний порядок денний.

Окремо Copilot звертає увагу на політичний аспект. За його оцінкою, Кремль намагається представити війну як питання виключно двох держав, а не як міжнародну проблему, що потребує участі партнерів України.

У такій інтерпретації заява Путіна може переслідувати одразу кілька цілей: зменшити зовнішній тиск на Росію, послабити санкційний тиск і створити умови для прийняття Україною невигідних домовленостей.

Copilot також вважає прямі переговори без міжнародних гарантій небезпечними для Києва. Адже після послаблення підтримки союзників Україна могла б опинитися у значно складнішій переговорній позиції.

Чат-бот Grok також не сприймає слова Путіна як просту мирну пропозицію. Називає таку риторику маніпулятивною і припускає, що Москва хоче домовленостей саме на власних умовах.

У центрі його оцінки — слово “самі”. Grok трактує його як можливе прагнення Кремля прибрати із переговорів західних партнерів та будь-яких посередників, які можуть посилити позицію України.

Окрему увагу чат-бот приділив суперечності у риториці Путіна. За його словами, одночасно із заявами про переговори Путін використовує ворожу риторику щодо української влади. Grok бачить у цьому можливий натяк на бажання Москви вести діалог не з нинішнім українським керівництвом, а з політично зручнішою для Кремля владою.

Ще один висновок Grok — така заява дозволяє Росії перекладати відповідальність за відсутність миру на Україну та Захід. Формула проста: Москва нібито готова говорити, а інші сторони начебто заважають домовитися. Тому чат-бот називає заяву Путіна радше “ультиматумом у м’якій обгортці”, ніж реальною пропозицією миру.

Усі три відповіді сходяться в одному: слова Путіна не варто автоматично сприймати як готовність Кремля припинити війну. Спільною є й думка, що наголос на прямих переговорах може бути способом послабити роль західних партнерів України.

Ключовим залишається не саме слово “домовлятися”, а те, на яких умовах Москва пропонує це робити. І саме відповідь на це питання покаже, чи йдеться про реальний дипломатичний крок, чи про чергову спробу Кремля змінити правила гри.

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