Путин поставил Зеленскому ультиматум: после этого заявления все может измениться

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина и Россия должны самостоятельно договариваться о завершении войны. О возможных мотивах такого заявления портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта.

Мирное соглашение. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что на поверхности заявление Путина может выглядеть как мирный сигнал, однако фактически речь идет о попытке вернуть Кремлю инициативу в переговорном процессе.

По этой логике Москва стремится ослабить роль США и европейских партнеров Украины и подтолкнуть Киев к прямому диалогу. При этом, как отмечает чат-бот, нет признаков того, что Кремль готов отказаться от своих ключевых требований.

Поэтому слова Путина ChatGPT оценивает скорее как дипломатический маневр, а не готовность быстро завершить войну. Кремль может создавать картину, в которой именно Украина вроде бы не хочет договариваться, одновременно оставляя за собой возможность выдвигать неприемлемые для Киева условия.

Чат-бот Copilot трактует заявление еще более жестко. По его мнению, формула "Украина и Россия должны договариваться сами", фактически призвана отодвинуть Запад от переговорного процесса.

Модель ИИ считает, что Москва стремится создать ситуацию, в которой Украина останется один на один с государством-агрессором. В таком формате российская сторона получает больше возможностей навязывать собственную повестку дня.

Отдельно Copilot обращает внимание на политический аспект. По его оценке, Кремль пытается представить войну как вопрос исключительно двух государств, а не как международную проблему, требующую участия партнеров Украины.

В такой интерпретации заявление Путина может преследовать сразу несколько целей: снизить внешнее давление на Россию, ослабить санкционное давление и создать условия для принятия Украиной невыгодных договоренностей.

Copilot также считает прямые переговоры без международных гарантий небезопасными для Киева. Ведь после ослабления поддержки союзников Украина могла бы оказаться в более сложной переговорной позиции.

Чат-бот Grok также не воспринимает слова Путина как простое мирное предложение. Называет такую риторику манипулятивной и предполагает, что Москва хочет договоренности именно на собственных условиях.

В центре его оценки – слово "сами". Grok трактует его как возможное стремление Кремля убрать из переговоров западных партнеров и посредников, которые могут усилить позицию Украины.

Отдельное внимание чат-бот уделил противоречиям в риторике Путина. По его словам, одновременно с заявлениями о переговорах Путин использует враждебную риторику по отношению к украинским властям. Grok видит в этом возможный намек на желание Москвы вести диалог не с нынешним украинским руководством, а с политически более удобной для Кремля властью.

Еще один вывод Grok – такое заявление позволяет России перекладывать ответственность за отсутствие мира на Украину и Запад. Формула проста: Москва вроде бы готова говорить, а другие стороны вроде мешают договориться. Поэтому чат-бот называет заявление Путина скорее "ультиматумом в мягкой обертке", чем реальным предложением мира.

Все три ответа сходятся в одном: слова Путина не следует автоматически воспринимать как готовность Кремля прекратить войну. Совместно и мнение, что упор на прямых переговорах может быть способом ослабить роль западных партнеров Украины.

Ключевым остается не само слово "договариваться", а то, на каких условиях Москва предлагает это делать. И именно ответ на этот вопрос покажет, речь идет о реальном дипломатическом шаге или очередной попытке Кремля изменить правила игры.

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