Восени 2026 року мобілізація в Україні, найімовірніше, не зупиниться і не стане принципово м’якшою. Натомість змінитися може сам підхід до призову: більше цифрових перевірок, контроль за відстрочками та бронюванням і точніший пошук тих, хто не має законних підстав уникати служби. Такими бачать зміни в мобілізації популярні моделі штучного інтелекту.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бота ChatGPT, восени мобілізація стане передусім більш адресною та цифровізованою. Йдеться про поступовий відхід від ситуації, коли основним способом контролю залишається особистий візит до ТЦК.

Найбільше значення матимуть електронні реєстри та “Резерв+”. Відстрочки дедалі частіше перевірятимуть автоматично, а помилки у військово-облікових даних можуть створювати проблеми для громадян.

Окремо чат-бот звертає увагу на бронювання та відстрочки. Правила можуть одночасно уточнюватися для окремих категорій і ставати жорсткішими щодо контролю.

Тож, за прогнозом, восени держава більше концентруватиметься на конкретних категоріях військовозобов’язаних. Для людини, яка має право на відстрочку або бронювання, критично важливими стануть правильно оформлені та актуальні документи. Скасування мобілізації без серйозних змін на фронті чат-бот не прогнозує.

Чат-бот Gemini також очікує посилення цифрового контролю, але робить більший акцент на перевірці законності відстрочок і бронювання.

За його прогнозом, восени держава продовжить інтегрувати реєстри та електронні сервіси, зокрема “Резерв+”. Це має спростити процедури для тих, хто справді має право на відстрочку, але водночас залишити менше можливостей для використання “сірих” схем.

Окремим напрямом стане ревізія бронювання працівників критично важливих підприємств. Перевірятимуть і підстави для деяких відстрочок — зокрема пов’язаних із навчанням чи опікунством.

Водночас Gemini вважає, що держава робитиме ставку не лише на примусовий призов. Більше уваги приділятимуть рекрутингу та фінансовій мотивації військових. Таким чином, система має одночасно забезпечувати армію людьми та не вибивати критично важливих працівників із цивільної економіки.

Чат-бот Grok налаштований жорсткіше. На його думку, восени мобілізація точно не стане м’якшою, оскільки потреба армії в людях залишається високою. Особливу увагу чат-бот приділяє бронюванню. Підприємствам доведеться підтверджувати статус критично важливих, а частина працівників може втратити бронювання через невідповідність новим вимогам. Для таких людей ризик отримати повістку зросте.

Водночас Grok звертає увагу на спроби зробити службу більш передбачуваною. Серед можливих інструментів — контракти з визначеними термінами та гарантованими умовами після завершення служби.

Також він згадує дискусію щодо призову чоловіків віком 50+ та повернення військовослужбовців із СЗЧ. Однак частина цих питань, за його ж оцінкою, залишається на рівні обговорень і не є остаточно ухваленими правилами.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: восени мобілізація не зникне, але сама система стане більш адресною та контрольованою. Спільний прогноз — активніше використання цифрових реєстрів. Особлива увага до перевірки відстрочок і бронювання та боротьби з неофіційними схемами.

При цьому чат-боти не прогнозують скасування чи послаблення мобілізації, однак, як вважає Grok, на рівні з примусом активно впроваджуватимуть рекрутинг та фінансову мотивацію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на який новий “схематоз” з мобілізацією натякнули в Раді.



