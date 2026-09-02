Нардепи вже не мовчать: в Раді натякнули на новий “схематоз” з мобілізацією

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Кречмаровская Наталия
У перший день вересня у застосунку “Резерв+” стався збій. У Міністерстві оборони України повідомили про відновлення роботи застосунку 2 вересня. У Раді натякнули, що такі збої можуть бути не випадковими.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив — збій випадковий чи запланований?
Політик підкреслив, що ситуація вкрай ганебна, коли держава ганяється за українцями, щоби змусити їх захищати Україну.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Мазурашу у липні, в контексті звільнення міністра оборони Федорова, зазначив, що, можливо, якби зміни, чи то реформи, відбулися раніше, то ганебних випадків бусифікації було б менше.
Уточнив, що міністр Федоров знав про необхідність розв’язання проблеми, однак, пояснював, що протидіяти не міг. Пояснював, що ТЦК підпорядковані командуванню Сухопутних військ. Однак розповідь народного депутата про так званих “бусифікаторів” вражає.
Політик зауважив, що “бусифікатори”, розуміють, що мають моральне право вимагати у будь-кого робити будь-що, тому що він зараз представник рабовласницької сторони.