Нардепи вже не мовчать: в Раді натякнули на новий “схематоз” з мобілізацією

У перший день вересня у застосунку “Резерв+” стався збій. У Міністерстві оборони України повідомили про відновлення роботи застосунку 2 вересня. У Раді натякнули, що такі збої можуть бути не випадковими.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив — збій випадковий чи запланований?

“Помічаю, що взагалі збої відбуваються регулярно. І враження, що це робиться свідомо для того, щоби додатково кошмарити українців, витрушувати гроші з тих, які можуть знайти кошти на “гонорари” цим шкідникам у формі. А неспроможних ні служити, ні платити їм, — ганебно заганяти в армію “для кількості”, що примножує проблеми і в Силах оборони, і в тилу…”, — зазначив народний депутат.

Політик підкреслив, що ситуація вкрай ганебна, коли держава ганяється за українцями, щоби змусити їх захищати Україну.

“Якщо люди не можуть чи не хочуть захищати рідну країну, — це хіба недостатній сигнал про критичні проблеми з підходами? Ні — “бусифікації”! Так — мотивації!”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Мазурашу у липні, в контексті звільнення міністра оборони Федорова, зазначив, що, можливо, якби зміни, чи то реформи, відбулися раніше, то ганебних випадків бусифікації було б менше.

Уточнив, що міністр Федоров знав про необхідність розв’язання проблеми, однак, пояснював, що протидіяти не міг. Пояснював, що ТЦК підпорядковані командуванню Сухопутних військ. Однак розповідь народного депутата про так званих “бусифікаторів” вражає.

Політик зауважив, що “бусифікатори”, розуміють, що мають моральне право вимагати у будь-кого робити будь-що, тому що він зараз представник рабовласницької сторони.



