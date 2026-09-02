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Кречмаровская Наталия
В первый день сентября в приложении "Резерв+" произошел сбой. В Министерстве обороны Украины сообщили о возобновлении работы приложения 2 сентября. В Раде намекнули, что такие сбои могут оказаться не случайными.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Георгий Мазурашу отметил – сбой случайный или запланированный?
Политик подчеркнул, что ситуация крайне позорна, когда государство гоняется за украинцами, чтобы вынудить их защищать Украину.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Мазурашу в июле, в контексте увольнения министра обороны Федорова, отметил, что, возможно, если бы изменения или реформы произошли раньше, то позорных случаев бусификации было бы меньше.
Уточнил, что министр Федоров знал о необходимости решения проблемы, однако объяснял, что противодействовать не мог. Объяснял, что ТЦК подчинены командованию Сухопутных войск. Однако рассказ народного депутата о так называемых "бусификаторе" впечатляет.
Политик отметил, что "бусификаторы" понимают, что имеют моральное право требовать у кого-либо делать что угодно, потому что он сейчас представитель рабовладельческой стороны.