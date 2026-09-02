В первый день сентября в приложении "Резерв+" произошел сбой. В Министерстве обороны Украины сообщили о возобновлении работы приложения 2 сентября. В Раде намекнули, что такие сбои могут оказаться не случайными.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу отметил – сбой случайный или запланированный?

"Замечаю, что вообще сбои происходят регулярно. И впечатление, что это делается сознательно для того, чтобы дополнительно кошмарить украинцев, вытряхивать деньги из тех, которые могут найти средства на "гонорары" этим вредителям в форме. А тех, кто не может ни служить, ни платить им, — позорно загонять в армию “для количества”, что умножает проблемы и в Силах обороны, и в тылу…”, — отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что ситуация крайне позорна, когда государство гоняется за украинцами, чтобы вынудить их защищать Украину.

"Если люди не могут или не хотят защищать родную страну, — это разве недостаточный сигнал о критических проблемах с подходами? Нет — "бусификации"! Да — мотивации!", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Мазурашу в июле, в контексте увольнения министра обороны Федорова, отметил, что, возможно, если бы изменения или реформы произошли раньше, то позорных случаев бусификации было бы меньше.

Уточнил, что министр Федоров знал о необходимости решения проблемы, однако объяснял, что противодействовать не мог. Объяснял, что ТЦК подчинены командованию Сухопутных войск. Однако рассказ народного депутата о так называемых "бусификаторе" впечатляет.

Политик отметил, что "бусификаторы" понимают, что имеют моральное право требовать у кого-либо делать что угодно, потому что он сейчас представитель рабовладельческой стороны.



