Проблему силової мобілізації в Україні визнав і президент України Володимир Зеленський. Ще у січні 2026 року дав завдання тодішньому міністру оборони Михайлу Федорову вирішити питання. Станом на липень ситуація, як зазначають нардепи, навіть погіршилась.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу, в контексті звільнення міністра оборони Федорова, зазначив, що, можливо, якби зміни, чи то реформи, відбулися раніше, то ганебних випадків бусифікації було б менше.

Уточнив, що міністр Федоров знав про необхідність розв’язання проблеми, однак, пояснював, що протидіяти не міг. Пояснював, що ТЦК підпорядковані командуванню Сухопутних військ.

Однак розповідь народного депутата про так званих “бусифікаторів” вражає.

“По моєму спілкуванню з тими, яких називають люди бусифікаторами, то скажу, що це страшно, але ці люди почуваються рабовласниками. Серед них є більш адекватні, але в цілому вони почуваються представниками якоїсь рабовласницької структури. І вони розуміють, що мають повну владу і можливість робити будь-які умовно законні речі. І їм за це нічого не буде. Тобто у них відчуття безкарності”, — зазначив нардеп.

Політик зауважив, що “бусифікатори”, розуміють, що мають моральне право вимагати у будь-кого робити будь-що, тому що він зараз представник рабовласницької сторони.

“Це страшно. Це в нашій країні зараз відбувається. А люди для них — це просто раби”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, на думку народної депутатки Безуглої, створив такі ТЦК, які сьогодні діють в Україні. Політик наголосила на необхідності відправити у відставку Сирського.



