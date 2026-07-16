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Кречмаровская Наталия
Проблему силовой мобилизации в Украине признал президент Украины Владимир Зеленский. Еще в январе 2026 года дал задание тогдашнему министру обороны Михаилу Федорову решить вопрос. По состоянию на июль ситуация, как отмечают нардепы, даже усугубилась.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Георгий Мазурашу, в контексте увольнения министра обороны Федорова, отметил, что, возможно, если бы изменения или реформы произошли раньше, то позорных случаев бусификации было бы меньше.
Уточнил, что министр Федоров знал о необходимости решения проблемы, однако объяснял, что противодействовать не мог. Объяснял, что ТЦК подчинены командованию Сухопутных войск.
Однако рассказ народного депутата о так называемых "бусификаторах" впечатляет.
Политик отметил, что "бусификаторы" понимают, что имеют моральное право требовать у кого-либо делать что угодно, потому что он сейчас представитель рабовладельческой стороны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению народной депутатки Безуглой, создал такие ТЦК, которые сегодня действуют в Украине. Политик отметила необходимость отправить в отставку Сырского.