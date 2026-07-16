Проблему силовой мобилизации в Украине признал президент Украины Владимир Зеленский. Еще в январе 2026 года дал задание тогдашнему министру обороны Михаилу Федорову решить вопрос. По состоянию на июль ситуация, как отмечают нардепы, даже усугубилась.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу, в контексте увольнения министра обороны Федорова, отметил, что, возможно, если бы изменения или реформы произошли раньше, то позорных случаев бусификации было бы меньше.

Уточнил, что министр Федоров знал о необходимости решения проблемы, однако объяснял, что противодействовать не мог. Объяснял, что ТЦК подчинены командованию Сухопутных войск.

Однако рассказ народного депутата о так называемых "бусификаторах" впечатляет.

"По моему общению с теми, которых люди называют бусификаторами, то скажу, что это страшно, но эти люди чувствуют себя рабовладельцами. Среди них есть более адекватные, но в целом они чувствуют себя представителями какой-то рабовладельческой структуры. И они понимают, что обладают полной властью и возможностью делать любые условно законные вещи. И им ничего за это не будет. То есть, у них ощущение безнаказанности”, — отметил нардеп.

Политик отметил, что "бусификаторы" понимают, что имеют моральное право требовать у кого-либо делать что угодно, потому что он сейчас представитель рабовладельческой стороны.

"Это страшно. Это в нашей стране сейчас происходит. А люди для них — это просто рабы", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению народной депутатки Безуглой, создал такие ТЦК, которые сегодня действуют в Украине. Политик отметила необходимость отправить в отставку Сырского.



