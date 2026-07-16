logo

BTC/USD

64087

ETH/USD

1871.22

USD/UAH

44.62

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Страшно даже нардепам: почему "бусификаторы" ощущают полную безнаказанность
commentss НОВОСТИ Все новости

Страшно даже нардепам: почему "бусификаторы" ощущают полную безнаказанность

Народный депутат Мазурашу рассказал, как "бусификаторы" относятся к людям

16 июля 2026, 23:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Проблему силовой мобилизации в Украине признал президент Украины Владимир Зеленский. Еще в январе 2026 года дал задание тогдашнему министру обороны Михаилу Федорову решить вопрос. По состоянию на июль ситуация, как отмечают нардепы, даже усугубилась.

Страшно даже нардепам: почему "бусификаторы" ощущают полную безнаказанность

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу, в контексте увольнения министра обороны Федорова, отметил, что, возможно, если бы изменения или реформы произошли раньше, то позорных случаев бусификации было бы меньше.

Уточнил, что министр Федоров знал о необходимости решения проблемы, однако объяснял, что противодействовать не мог. Объяснял, что ТЦК подчинены командованию Сухопутных войск.

Однако рассказ народного депутата о так называемых "бусификаторах" впечатляет.

"По моему общению с теми, которых люди называют бусификаторами, то скажу, что это страшно, но эти люди чувствуют себя рабовладельцами. Среди них есть более адекватные, но в целом они чувствуют себя представителями какой-то рабовладельческой структуры. И они понимают, что обладают полной властью и возможностью делать любые условно законные вещи. И им ничего за это не будет. То есть, у них ощущение безнаказанности”, — отметил нардеп.

Политик отметил, что "бусификаторы" понимают, что имеют моральное право требовать у кого-либо делать что угодно, потому что он сейчас представитель рабовладельческой стороны.

"Это страшно. Это в нашей стране сейчас происходит. А люди для них — это просто рабы", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению народной депутатки Безуглой, создал такие ТЦК, которые сегодня действуют в Украине. Политик отметила необходимость отправить в отставку Сырского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-h_wVNWGPsE
Теги:

Новости

Все новости