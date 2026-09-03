Росія знайшла нову ціль: Путін готує удар, який може паралізувати Україну

Удари російської армії по логістичних хабах, складах і центрах розподілу товарів можуть стати одним з інструментів виснаження українського тилу. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як знищення складів вплине на подальший перебіг війни.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що удари по логістичних хабах можуть мати більший ефект, ніж здається спочатку. Йдеться не тільки про знищення конкретного складу. Росія намагається ускладнити саму здатність України швидко переміщати необхідні ресурси — від пального й товарів до обладнання та комплектуючих.

За оцінкою чат-бота, атаки вже здатні створювати перебої з постачанням окремих товарів. Проте говорити про миттєвий перелом у війні не доводиться. Українська система постачання за роки війни стала значно гнучкішою: використовуються різні склади, залізничні та автомобільні маршрути, а також західні напрямки.

ChatGPT звертає увагу на іншу проблему — постійне логістичне “тертя”. Якщо удари повторюються, бізнес змушений розосереджувати запаси, створювати нові складські майданчики, витрачати більше коштів на доставку та страхування. Головний ефект, на який сподівається Росія, — повільно підвищувати ціну війни для України, виснажувати ППО та тиснути на тил.

Чат-бот Gemini розглядає атаки по логістичних, фармацевтичних та продовольчих складах як спробу перенести наслідки війни безпосередньо у повсякденне життя українців. Однак паралізувати тил таким способом, на думку чат-бота, не вийде. Українська економіка адаптується через децентралізацію. Великі хаби можуть замінюватися мережею менших складів, а компанії — переходити на прямі поставки.

Це матиме свою ціну. Логістика стане дорожчою, а додаткові витрати можуть позначитися на інфляції. Водночас Gemini не очікує системного дефіциту продовольства чи товарів.

Військовий ефект, за цією оцінкою, також буде обмеженим. Gemini вважає, що країна-агресорка водночас витрачає дорогі засоби ураження, а український бізнес поступово пристосовується до нових ризиків.

Чат-бот Grok робить акцент передусім на психологічному ефекті. На його думку, російські удари по складах — це спроба бити не тільки по інфраструктурі, а й по звичному життю українців.

Чат-бот прогнозує можливе підвищення цін, тимчасове зникнення окремих товарів та зростання нервозності серед населення. Саме в цьому Grok бачить один із головних розрахунків Кремля — посилити втому від війни та підштовхнути суспільство до вимог якнайшвидшого припинення бойових дій.

Водночас військовий вплив атак Grok оцінює як обмежений. Армійська логістика не тотожна цивільній системі постачання, тому знищення розподільчого центру не означає автоматичного припинення військових перевезень. Головний ефект, на думку чат-бота, не військовий, а психологічний, і він працює в обидва боки.

Усі три чат-боти сходяться в одному: удари по логістичних хабах не здатні одним махом зламати український тил чи вирішити долю війни. Головний ризик — накопичувальний ефект: дорожча логістика, втрати бізнесу, додаткове навантаження на ППО та психологічна втома суспільства.

Відрізняються у відповідях акценти. ChatGPT вбачає у діях ворога перехід у війну на виснаження, Gemini — тиск на економіку та бізнес, а Grok — про психологічний тиск. У підсумку все може залежати від того, наскільки швидко Україна зможе відновлювати пошкоджене та розосереджувати критичні запаси.

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