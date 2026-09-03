Россия нашла новую цель: Путин готовит удар, который может парализовать Украину

Удары российской армии по логистическим хабам, складам и центрам распределения товаров могут стать одним из инструментов истощения украинского тыла. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, как уничтожение складов повлияет на дальнейшее течение войны.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что удары по логистическим хабам могут иметь больший эффект, чем кажется вначале. Речь идет не только об уничтожении конкретного состава. Россия пытается усложнить саму способность Украины быстро перемещать необходимые ресурсы – от горючего и товаров до оборудования и комплектующих.

По оценке чат-бота, атаки уже способны создавать перебои со снабжением отдельных товаров. Однако говорить о мгновенном переломе в войне не приходится. Украинская система поставок за годы войны стала значительно более гибкой: используются разные составы, железнодорожные и автомобильные маршруты, а также западные направления.

ChatGPT обращает внимание на другую проблему — постоянное логистическое "трение". Если удары повторяются, бизнес вынужден рассредоточивать запасы, создавать новые складские площадки, тратить больше на доставку и страхование. Главный эффект, на который надеется Россия, – медленно повышать цену войны для Украины, истощать ПВО и давить на тыл.

Чат-бот Gemini рассматривает атаки по логистическим, фармацевтическим и продовольственным составам как попытку перенести последствия войны непосредственно в повседневную жизнь украинцев. Однако парализовать тыл таким способом, по мнению чат-бота, не получится. Украинская экономика адаптируется из-за децентрализации. Большие хабы могут заменяться сетью меньших складов, а компании – переходить на прямые поставки.

Это будет иметь свою цену. Логистика станет дороже, а дополнительные расходы могут отразиться на инфляции. В то же время, Gemini не ожидает системного дефицита продовольствия или товаров.

Военный эффект, по этой оценке, также будет ограничен. Gemini считает, что страна-агрессорка одновременно тратит дорогостоящие средства поражения, а украинский бизнес постепенно приспосабливается к новым рискам.

Чат-бот Grok делает акцент прежде всего на психологическом эффекте. По его мнению, российские удары по слогам – это попытка бить не только по инфраструктуре, но и по привычной жизни украинцев.

Чат-бот прогнозирует возможное повышение цен, временное исчезновение отдельных товаров и рост нервозности среди населения. Именно в этом Grok видит один из главных расчетов Кремля – усилить усталость от войны и подтолкнуть общество к требованиям скорейшего прекращения боевых действий.

В то же время военное влияние атак Grok оценивает как ограниченное. Армейская логистика не тождественна гражданской системе снабжения, поэтому уничтожение распределительного центра не означает автоматического прекращения военных перевозок. Главный эффект, по мнению чат-бота, не военный, а психологический, и он работает в обе стороны.

Все три чата сходятся в одном: удары по логистическим хабам не способны одним махом сломать украинский тыл или решить судьбу войны. Главный риск – накопительный эффект: более дорогая логистика, потери бизнеса, дополнительная нагрузка на ПВО и психологическая усталость общества.

Различаются в ответах акценты. ChatGPT видит в действиях врага переход в войну на истощение, Gemini – давление на экономику и бизнес, а Grok – о психологическом давлении. В итоге все может зависеть от того, как быстро Украина сможет восстанавливать поврежденное и рассредоточивать критические запасы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой ультиматум Путин поставил Зеленскому.



