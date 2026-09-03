В Москве будет ад даже без обстрелов: эксперт дал феерический прогноз

Россия начала новую фазу войны – на истощение. Российский лидер Владимир Путин ударами по складам хочет парализовать Украину. Готовит уже и массированные обстрелы энергетики. Однако в этом году света и отопления может не быть и в России, что вызовет полный хаос.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загордний рассказал, что произойдет в России и особенно в Москве, если там возникнут проблемы со светом, теплом, топливом. По его словам, Москву уже в ближайший отопительный сезон ждет очень холодная зима и совсем не простая ситуация. И, по его словам, обеспечив это, Украина приведет к дестабилизации в России, а особенно в Москве.

Эксперт напомнил, что в прошлом году Украина уже "массировала" энергообъекты РФ. По его мнению, в этом году будут также удары по газотранспортной системе, будут продолжаться обстрелы НПЗ, чтобы были проблемы с дизтопливом.

"Следующий этап – это энергетика. Все точки давно известны. Есть семь точек на территории России, погасив которые будет блэкаут по всей европейской России. Представьте себе, что такой город 11 млн в холоде – нет электричества и тепла. Я думаю, что там очень много веселого будет происходить", – заинтриговал эксперт.

По его словам, из-за такой ситуации возникнет хаос не только в столице, но и во всей России. У Москвы и москвичей вообще будет “незавидная судьба”. Загородний уверен, что во время тотального хаоса Москву ждут массовые ограбления. В такой ситуации о ведении войны против Украины уже не будет речи, подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой ультиматум Путин поставил Зеленскому.



