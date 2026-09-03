Путін сипле погрозами: які великі українські міста можуть залишитися без світла вже у вересні

Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі України вже у вересні — лідер РФ Володимир Путін заявив, що таке завдання уже поставлено. Однак, на думку штучного інтелекту, повністю занурити великі міста у багатоденну темряву буде значно складніше. Популярні моделі ШІ оцінили ризики та назвали міста, у яких ситуація з електропостачанням може бути найгіршою уже у вересні.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT назвав п'ять основних напрямків ризику у питанні енергетики — Київ, Одесу, Дніпро, Харків та Запоріжжя. При цьому найбільш вразливою у вересні бот вважає саме Одесу, оскільки по регіону вже б’ють не лише по енергетиці, а й по портовій та логістичній інфраструктурі.

Модель ШІ зазначає, що це не обов'язково означатиме повне знеструмлення міст. Значно реальнішим сценарієм є масштабні локальні аварії, перебої з водопостачанням, транспортом і зв'язком.

За оцінкою чат-бота, Київ залишається важливою ціллю через концентрацію критичної інфраструктури. Харків, Дніпро та Запоріжжя додатково вразливі через близькість до зони бойових дій.

Чат-бот Gemini також ставить на перше місце Одесу, а поруч називає Харків, Суми, Запоріжжя та Дніпро. Окремим потенційним напрямком ударів бот вважає київський енерговузол.

За цією оцінкою, держава-агресорка може створювати тривалі локальні відключення, особливо якщо будуть пошкоджені підстанції, ТЕЦ або інші розподільчі об'єкти.

Водночас Gemini не очікує повного блекауту на тижні у вересні. Серед причин називає теплий період року та децентралізацію генерації.

Чат-бот Grok назвав найбільш вразливими містами — Одесу, Київ та Харків. Далі у списку — Дніпро та Кривий Ріг.

За його оцінкою, Одеса вже має проблеми з відновленням після атак, тоді як Київ залишається пріоритетною ціллю через масштаб енергетичної та комунальної інфраструктури. Харків ризикує через географічну близькість до Росії та регулярні атаки.

Водночас західні міста, зокрема Львів і Тернопіль, Grok вважає менш уразливими. Але й тут він не дає жодних гарантій.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: найбільший ризик у вересні мають Одеса, Київ та Харків, а також Дніпро і Запоріжжя. Різниця лише в акцентах: ChatGPT найбільше виділяє Одесу, Gemini додає Суми, а Grok — Кривий Ріг.

При цьому спільний висновок доволі стриманий: повністю зламати українську енергосистему та надовго залишити всю країну без світла Росії буде складно. Натомість локальні та аварійні відключення залишаються реальним ризиком.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які райони Києва Росія буде обстрілювати восени.



