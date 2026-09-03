Путин сыплет угрозами: какие большие украинские города могут остаться без света уже в сентябре

Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины уже в сентябре – лидер РФ Владимир Путин заявил, что такая задача уже поставлена. Однако, по мнению искусственного интеллекта, полностью погрузить большие города в многодневную тьму будет гораздо сложнее. Популярные модели ИИ оценили риски и назвали города, в которых ситуация с электроснабжением может быть самой плохой уже в сентябре.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT назвал пять основных направлений риска в вопросе энергетики – Киев, Одессу, Днепр, Харьков и Запорожье. При этом наиболее уязвимой в сентябре бот считает именно Одессу, поскольку по региону уже бьют не только по энергетике, но и по портовой и логистической инфраструктуре.

Модель ИИ отмечает, что это не обязательно означает полное обесточивание городов. Значительно более реальным сценарием являются масштабные локальные аварии, перебои с водоснабжением, транспортом и связью.

По оценке чат-бота, Киев остается важной целью из-за концентрации критической инфраструктуры. Харьков, Днепр и Запорожье дополнительно уязвимы из-за близости к зоне боевых действий.

Чат-бот Gemini также ставит во главу угла Одессу, а рядом называет Харьков, Сумы, Запорожье и Днепр. Отдельным потенциальным направлением ударов бот считает киевский энергоузел.

По этой оценке государство-агрессорка может создавать длительные локальные отключения, особенно если будут повреждены подстанции, ТЭЦ или другие распределительные объекты.

В то же время, Gemini не ожидает полного блэкаута на неделе в сентябре. Среди причин называет тёплый период года и децентрализацию генерации.

Чат-бот Grok назвал наиболее уязвимыми городами – Одессу, Киев и Харьков. Далее в списке – Днепр и Кривой Рог.

По его оценке, Одесса уже испытывает проблемы с восстановлением после атак, тогда как Киев остается приоритетной целью из-за масштаба энергетической и коммунальной инфраструктуры. Харьков рискует из-за географической близости к России и регулярных атак.

В то же время, западные города, в частности Львов и Тернополь, Grok считает менее уязвимыми. Но и здесь он не дает никаких гарантий.

В заключении все три чата-боты сходятся в одном: наибольший риск в сентябре имеют Одесса, Киев и Харьков, а также Днепр и Запорожье. Разница лишь в акцентах: ChatGPT больше всего выделяет Одессу, Gemini добавляет Сумы, а Grok – Кривой Рог.

При этом общий вывод достаточно сдержан: полностью сломать украинскую энергосистему и надолго оставить всю страну без света России будет сложно. Между тем локальные и аварийные отключения остаются реальным риском.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие районы Киева Россия будет обстреливать осенью.



