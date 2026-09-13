Пекельна ніч для західних областей України: що відомо про новий підступний план Кремля

У суботу, 12 вересня, Росія почала масовану атаку ударними дронами на західні області України.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

За даними Повітряних сил ЗС України, у ніч на 13 вересня (з 18:00 12 вересня) противник атакував 453 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, а також S8000 "Бандероль".

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 4 S8000 "Бандероль". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях”, — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах попередили, що повітряна атака триває.

Щодо наслідків атаки, то увечері 12 вересня начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що частина Дубна залишилася без світла внаслідок повітряної атаки ворога. Також, за його словами, фіксувалося знеструмлення у Рівненському районі. Було зруйноване одне з підприємств на Сарненщині.

Про постраждалих станом на 20:00 12 вересня у Рівненській області не повідомлялося.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що через ворожу атаку попередньо одна людина травмована.

А тим часом моніторингові канали повідомляють, що ворог вдарив по АЗС біля кордону з Польщею — неподалік пункту пропуску "Ягодин". Зазначається, що на місці горить АЗС та фури.

“РФ свідомо накопичувала стандартні “Герань-2”, готуючись до масованого удару по західних областях. Зараз Кремль, завдяки атаці цими дронами, вивідує рівень роботи ППО, аби прокладати нові маршрути під час майбутніх обстрілів”, — повідомляю монітори.

За даними моніторингових каналів, станом ворог продовжує пуски ударних дронів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якими були наслідки обстрілу 12 вересня.