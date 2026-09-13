Адская ночь для западных областей Украины: что известно о новом коварном плане Кремля

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Сергій Кречмаровський
В субботу, 12 сентября, Россия начала массированную атаку ударными дронами на западные области Украины.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 13 сентября (с 18:00 12 сентября) противник атаковал 453 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль".
В воздушных силах предупредили, что воздушная атака продолжается.
Что касается последствий атаки, то вечером 12 сентября начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что часть Дубна осталась без света в результате воздушной атаки врага. Также, по его словам, фиксировалось обесточивание в Ровенском районе. Было разрушено одно из предприятий Сарненщины.
О пострадавших по состоянию на 20:00 12 сентября в Ровенской области не сообщалось.
Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что из-за вражеской атаки предварительно один человек травмирован.
Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что враг ударил по АЗС у границы с Польшей — недалеко от пункта пропуска "Ягодин". На месте горит АЗС и фуры.
По данным мониторинговых каналов, по состоянию враг продолжает пуски ударных дронов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какими были последствия обстрела 12 сентября.