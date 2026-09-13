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Україна здригається від вибухів: які об'єкти атакує РФ (ОНОВЛЕНО)

Масований обстріл України: де лунали вибухи

13 вересня 2026, 11:49
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Сергій Кречмаровський

Україна здригається від вибухів: які об'єкти атакує РФ (ОНОВЛЕНО)

Дрон. Ілюстративне фото

Вранці 13 вересня російські війська завдали масованого удару по Україні — вибухи лунали у різних містах — Тернополі, Івано-Франківську, Львівській області, Одесі. Повідомляється як про збиті цілі ворога, так і про влучаннях.

Керівник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки. Моніторингові канали повідомляють, що за 20 хвилин Одесу атакували 10 крилатих ракет, також летіли КАБи та багато “Шахедів”. 

“Дрони влучають у житлові будинки без розбору, а в одному з районів — попередньо, приліт у черговий великий склад”, — пишуть монітори. 

Також повідомляється нібито про вибух поблизу кордону з Польщею. Таке відео шириться мережею інтернет. 

У Стрию на Львівщині повідомляється про влучання у багатоквартирний будинок біля обʼїзної, господарську та житлову будівлі поблизу вокзалу, а також господарську будівлю школи в районі Нового Світу.

При цьому ворог продовжує пуски нових ударних дронів із декількох локацій.

Тернопільській міський голова Сергій Надал повідомив, що сьогодні, 13 вересня, відбулась чергова атака ворожих безпілотників на місто. 

“Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники ДСНС. Наразі відомо про одного потерпілого. Тимчасово перекрито рух на “горбатому” мості”, — розповів він. 

В Одеській МВА повідомили, що внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу уже 5 постраждалих. Пізніше стало відомо, що до медиків звернулися 9 громадян.

"Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста", — повідомив Лисак. 

В "Укрзалізниці" повідомили про ворожий удар по локомотиву поїзда. 

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, скільки ще триватиме війна в Україні на думку публіциста Портникова.



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