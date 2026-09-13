Украина содрогается от взрывов: какие объекты атакует РФ (ОБНОВЛЕНО)

Утром 13 сентября российские войска нанесли массированный удар по Украине – взрывы раздавались в разных городах – Тернополе, Ивано-Франковске, Львовской области, Одессе. Сообщается как о сбитых целях врага, так и о попаданиях.

Дрон. Иллюстративное фото

Руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки повреждены жилые дома. Мониторинговые каналы сообщают, что через 20 минут Одессу атаковали 10 крылатых ракет, также летели КАБы и много "Шахедов".

"Дроны попадают в жилые дома без разбора, а в одном из районов — предварительно, прилет в очередной крупный склад", — пишут мониторы.

Также сообщается якобы о взрыве вблизи границы с Польшей. Такое видео распространяется по сети интернет.

В Стрые на Львовщине сообщается о попадании в многоквартирный дом возле объездного, хозяйственного и жилого здания вблизи вокзала, а также хозяйственное здание школы в районе Нового Света.

При этом враг продолжает пуски новых ударных дронов из нескольких локаций.

Тернопольский городской голова Сергей Надал сообщил, что сегодня, 13 сентября, произошла очередная атака вражеских беспилотников на город.

"Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте работают спасатели ГСЧС. Сейчас известно об одном пострадавшем. Временно перекрыто движение на "горбатом" мосту", — рассказал он.

В Одесской ГВА сообщили, что в результате массированной вражеской атаки на Одессу уже 5 пострадавших. Позже стало известно, что к медикам обратились 9 граждан.

"Есть разрушение жилищного сектора в нескольких районах города", — сообщил Лысак.

В "Укрзализныце" сообщили о вражеском ударе по локомотиву поезда.

"Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько еще будет продолжаться война в Украине по мнению публициста Портникова.