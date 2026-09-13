Российские войска с субботы, 12 сентября, обстреливают территорию Украины. Основной удар пришелся на западные области и Одессу.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко отметил, что россияне совершают воздушный террор, бессодержательные с военной точки зрения атаки гражданских объектов продолжаются.

"В Одессе разбивают жилые дома, на западе атакуют АЗС, а также пункт пропуска с Польшей. Удары по гражданским направлены на деморализацию общества, налеты дронов осуществляются по принципу демонстрации, что удары наносятся повсюду, где возможно. Никакой логики у них нет — только создание картинки террора".

В то же время, акцентировал он, россияне продолжают стоять в очередях за горючим, на РФ атакованы очередные два НПЗ, взрывы раздаются в разных регионах.

Коваленко сообщил, что Кириенко по аппарату президента РФ Путина поставил задачу пропагандистам максимально разгонять на России картинки ударов по Украине, а также ведется работа над западным инфополем, чтобы за счет террора гражданских РФ выглядела в качестве "сильной стороны" перед началом дипломатических манипуляций в виде "диалога".

"Этот трудный этап мы сможем пройти, хотя он действительно сложный для людей. Системные удары по России также дают результат и в накоплении дадут еще больший. Другого выхода нет, к сожалению", — подытожил руководитель ЦПИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что Россия начала новую фазу войны — на истощение. Российский лидер Владимир Путин ударами по слогам хочет парализовать Украину. Готовит уже и массированные обстрелы энергетики. Однако, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, в этом году свет и отопление может не быть и в России, что вызовет полный хаос.



