Путін порушив важливу обіцянку, яку нещодавно дав Трампу: на який крок пішла Москва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на нічну масовану атаку Росії по Україні, заявивши, що вона демонструє справжню ціну обіцянок Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу. Йдеться про домовленість не завдавати ударів по українській критичній інфраструктурі протягом тижня в період екстремальних морозів.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Радослав Сікорський прокоментував допис очільника МЗС України Андрія Сибіги в соцмережі X щодо атаки РФ у ніч на 3 лютого.

"Ось і все, що стосується обіцянки Володимира Путіна для президента США Дональда Трампа", — написав Сікорський.

Сибіга назвав обстріли "геноцидними атаками", наголосивши, що Росія вдарила по Україні за температури нижче 20 градусів. За його словами, удари були спрямовані насамперед по енергетичній інфраструктурі та житлових районах.

Нагадаємо, що 30 січня Трамп заявив, що після переговорів з Путіним він досяг домовленості з російським диктатором щодо "енергетичного перемир’я", яке полягає у відсутності ударів по енергетичній інфраструктурі впродовж тижня. Однак у ніч на 3 лютого Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Дніпрі, Конотопі та низці інших міст. На Вінниччині через влучання в об’єкти критичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 50 населених пунктів. Українська влада назвала цю атаку найбільшою по енергетичному сектору від початку 2026 року.

