Путин нарушил важное обещание, которое недавно дал Трампу: на какой шаг пошла Москва

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на ночную массированную атаку России по Украине, заявив, что она демонстрирует истинную цену обещаний Владимира Путина президенту США Дональду Трампу. Речь идет о договоренности не наносить удары по украинской критической инфраструктуре в течение недели в период экстремальных морозов.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Радослав Сикорский прокомментировал сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсети X по атаке РФ в ночь на 3 февраля.
Сибига назвал обстрелы "геноцидными атаками", подчеркнув, что Россия ударила по Украине при температуре ниже 20 градусов. По его словам, удары были направлены, прежде всего, по энергетической инфраструктуре и жилым районам.
Напомним, что 30 января Трамп заявил, что после переговоров с Путиным он достиг договоренности с российским диктатором по "энергетическому перемирию", заключающемуся в отсутствии ударов по энергетической инфраструктуре в течение недели. Однако в ночь на 3 февраля Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Днепре, Конотопе и ряде других городов. В Винницкой области из-за попадания в объекты критической инфраструктуры без электроснабжения остались около 50 населенных пунктов. Украинские власти назвали эту атаку самой большой по энергетическому сектору с начала 2026 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Марк Рютте во время выступления в ВР заявил о важном сигнале из России по поводу мира.
Также "Комментарии" писали, что Москва сделала свой выбор относительно окончания войны.