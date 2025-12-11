logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Криму прогриміли вибухи: повідомляють про влучання по ворожому літаку
commentss НОВИНИ Всі новини

У Криму прогриміли вибухи: повідомляють про влучання по ворожому літаку

Ворожі пабліки пишуть про ліквідованих окупантів на аеродромі Кача у Севастополі

11 грудня 2025, 23:58
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На території окупованого Криму знову прогриміли вибухи. Місцеві пабліки пишуть, що гучно було в районі військового аеродрому Кача у Севастополі.

У Криму прогриміли вибухи: повідомляють про влучання по ворожому літаку

Аеродром Кача. Фото: з відкритих джерел

Telegram-канали повідомляють про влучання безпілотників у літак Ан-26, який стояв на аеродромі, та жертви серед окупантів. 

"Знову тривожні новини з Качі… Попадання БПЛА в Ан-26 землі, є загиблі і поранені", — пише один з ворожих пабліків. 

Інформацію про влучання підтвердив також партизанський рух "Атеш", який заявив про допомогу Силам оборони України у цій операції. Ще вдень партизани писали про підготовку нових ударів по ворожих об’єктах у Севастополі.

Відомо, що аеродром Кача російські загарбники використовують як військову базу для своєї авіації та безпілотників. Там, зокрема, базуються літаки Ан‑26, Бе‑12 та вертольоти Ка‑27. Окупанти часто саме з цього аеродрому запускають безпілотники по Україні.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно на території військового аеродрому “Кача” в тимчасово окупованому Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29. Тоді ж під удар “Примар” потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс “Іртиш” поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

Видання "Коментарі" раніше також писало, що внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові було успішно уражено ворожі корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10" та низку інших важливих цілей ворога. 

Читайте також на порталі "Коментарі": глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що війна РФ проти України не може завершитися без звільнення від загарбників окупованого Криму.



Джерело: https://t.me/atesh_ua/8855
