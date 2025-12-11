В Крыму прогремели взрывы: сообщают о попадании по вражескому самолету

На территории оккупированного Крыма снова прогремели взрывы. Местные паблики пишут, что было громко в районе военного аэродрома Кача в Севастополе.

Аэродром Кача. Фото: из открытых источников

Telegram-каналы сообщают о попадании беспилотников в стоящий на аэродроме самолет Ан-26 и жертвы среди оккупантов.

"Снова тревожные новости из Качи… Попадание БПЛА в Ан-26 на земле, есть погибшие и раненые", — пишет один из вражеских пабликов.

Информацию о попадании подтвердило также партизанское движение "Атеш", заявившее о помощи Силам обороны Украины в этой операции. Еще днем партизаны писали о подготовке новых ударов по вражеским объектам в Севастополе.

Известно, что аэродром Кача российские захватчики используют как военную базу своей авиации и беспилотников. Там, в частности, базируются самолеты Ан-26, Бе-12 и вертолеты Ка-27. Оккупанты часто именно с этого аэродрома запускают беспилотники по Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно на территории военного аэродрома Кача во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Призраки поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29. Тогда же под удар "Призраков" попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

Издание "Комментарии" ранее также писало, что в результате операции на временно оккупированном полуострове были успешно поражены вражеские корабельный многофункциональный вертолет Ка-27, аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10" и ряд других важных целей врага.

