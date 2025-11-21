Загарбникам у Криму знову непереливки — майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.

Розвідники ГУР уразили «жирні» цілі у Криму: що відомо

Внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі:

- корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;

- аеродромний радіолокаційний комплекс “ліра-А10”;

- РЛС 55Ж6У “нєбо-У”;

- РЛС “нєбо-СВ” у купольній конструкції;

- РЛС П-18 “терек”.

Влучні удари по дороговартісних російських цілях і приголомшливе ухилення від ракети з ворожого комплексу “панцирь-С1” — в ексклюзивному відео.

Бонусний естетичний кадр — зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що вороже Міністерство оборони РФ заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області. Раніше таку заяву робив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. Окупацію населених пунктів України росіяни називають "звільненням".

"Підрозділами угруповання військ "Захід" внаслідок активних дій завершено звільнення міста Куп'янська у Харківській області", – написали в МО РФ та опублікували відео з кадрами з різних районів міста. У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували таку інформацію та наголосили, що "захоплення Куп’янська" – це фейк.