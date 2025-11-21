logo_ukra

BTC/USD

83625

ETH/USD

2708.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Розвідники ГУР уразили «жирні» цілі у Криму: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Розвідники ГУР уразили «жирні» цілі у Криму: що відомо

Воїни ГУР знищили російську техніку в Криму

21 листопада 2025, 17:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Загарбникам у Криму знову непереливки — майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії.  Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.

Розвідники ГУР уразили «жирні» цілі у Криму: що відомо

Розвідники ГУР уразили «жирні» цілі у Криму: що відомо

Внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі:

- корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;

- аеродромний радіолокаційний комплекс “ліра-А10”;

- РЛС 55Ж6У “нєбо-У”;

- РЛС “нєбо-СВ” у купольній конструкції;

- РЛС П-18 “терек”.

Влучні удари по дороговартісних російських цілях і приголомшливе ухилення від ракети з ворожого комплексу “панцирь-С1” — в ексклюзивному відео.

Бонусний естетичний кадр  — зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі.

                                                                                                                                            

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вороже Міністерство оборони РФ заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області. Раніше таку заяву робив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. Окупацію населених пунктів України росіяни називають "звільненням".

"Підрозділами угруповання військ "Захід" внаслідок активних дій завершено звільнення міста Куп'янська у Харківській області", – написали в МО РФ та опублікували відео з кадрами з різних районів міста. У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували таку інформацію та наголосили, що "захоплення Куп’янська" – це фейк.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини