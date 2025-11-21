logo

Разведчики ГУР поразили «жирные» цели в Крыму: что известно
Разведчики ГУР поразили «жирные» цели в Крыму: что известно

Воины ГУР уничтожили российскую технику в Крыму

21 ноября 2025, 17:00
Недилько Ксения

Захватчикам в Крыму опять не до шуток — мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские:

- корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;

- аэродромный радиолокационный комплекс "лира-А10";

- РЛС 55Ж6У "небо-У";

- РЛС "небо-СВ" в купольной конструкции;

- РЛС П-18 "терек".

Меткие удары по дорогостоящим российским целям и потрясающее уклонение от ракеты из вражеского комплекса "панцирь-С1" — в эксклюзивном видео.

Бонусный эстетический кадр – зафиксированное украинскими разведчиками движение ключа перелетных птиц в крымском небе.

                                                                                                                                            

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враждебное Министерство обороны РФ заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области. Ранее такое заявление делал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Оккупацию населенных пунктов Украины россияне называют "освобождением".

"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий завершено освобождение города Купянска в Харьковской области", — написали в МО РФ и опубликовали видео с кадрами из разных районов города. В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли такую информацию и подчеркнули, что "захват Купянска" – это фейк.



