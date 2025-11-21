Захватчикам в Крыму опять не до шуток — мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Разведчики ГУР поразили «жирные» цели в Крыму: что известно

В результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские:

- корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;

- аэродромный радиолокационный комплекс "лира-А10";

- РЛС 55Ж6У "небо-У";

- РЛС "небо-СВ" в купольной конструкции;

- РЛС П-18 "терек".

Меткие удары по дорогостоящим российским целям и потрясающее уклонение от ракеты из вражеского комплекса "панцирь-С1" — в эксклюзивном видео.

Бонусный эстетический кадр – зафиксированное украинскими разведчиками движение ключа перелетных птиц в крымском небе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враждебное Министерство обороны РФ заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области. Ранее такое заявление делал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Оккупацию населенных пунктов Украины россияне называют "освобождением".

"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий завершено освобождение города Купянска в Харьковской области", — написали в МО РФ и опубликовали видео с кадрами из разных районов города. В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли такую информацию и подчеркнули, что "захват Купянска" – это фейк.