4 грудня 2025 року на території військового аеродрому “Кача” в тимчасово окупованому Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

“Примари” ГУР знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

У цю ж ніч під удар “Примар” потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс “Іртиш” поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

"Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони моск*витів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію зс рф.

Нагадаємо, 21 вересня 2025 року “Примари” вперше в історії спалили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”", – зазначають у ГУР.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ накопичила понад 600 БПЛА на різних пускових майданчиках, які можуть бути задіяні найближчим часом. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що також до застосування готові: 18 балістичних ракет типу "Іскандер-М". 12 крилатих ракет типу "Іскандер-К". "Підвищений рівень небезпеки для Києва та області продовжено ще на 48 годин. РФ продовжує готуватися до нового удару", – пишуть монітори.

Варто зауважити, що куди саме битиме ворог, складно сказати, тому усім жителям України варто реагувати на загрози, під час повітряних тривог спускатися в укриття, мати запаси води, їжі, ліків, теплі речі, брати із собою документи, а також мати зарядженими ґаджети, павербанки та зарядні станції.